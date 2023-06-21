ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال آسكوت»

تألقت خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإهداء الإمارات انتصارين في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، الذي استهل أمس، على مضمار «آسكوت» في نسخته الـ312، ويمتد حتى السبت المقبل، في محفل يضم 35 من أقوى أشواط المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وجاءت أولى الانتصارات مع الجواد «تريبل تايم» بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب كيفين ريان، بانتزاع لقب الشوط الافتتاحي «كوين آن ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، قبل أن يضيف زميله في الإسطبل «رويال شامبيون» بقيادة الفارس جاك ميشيل، وإشراف المدرب روغر فاريان لقب الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر عشبي.

وقدم «تريبل تايم» أداءً لافتاً نحو خطف الفوز بلقب «كويت آن ستيكس»، وقطع مسار السباق بزمن بلغ دقيقة و40 ثانية و70 جزءاً من الثانية، بفارق «رقبة» عن صاحب المركز الثاني «إنسيبرال» المملوك لإسطبلات شيفيلي بارك، بقيادة الفارس ديتوري، وإشراف المدربيّن جون وثادي جوسدن.

بدوره، نجح الفارس جاك ميشيل في كيفية قيادة الجواد «رويال شامبيون» من الخطوط الخلفية والانقضاض على كوكبة المقدمة وانتزاع الصدارة في 200 متر الأخيرة من سباق «وولفرتون ستيكس»، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وسبع ثوان و55 جزءاً من الثانية بفارق الطول وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «بولشوي باليت»، بإشراف المدرب الخبير إيدان أوبراين وقيادة الفارس ريان مور.

ويستكمل المهرجان، اليوم، إذ يطلب الجواد «أديار» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، ويجري اليوم في الشوط الرابع والرئيس من المهرجان.

واجتذب اليوم الثاني 11 من صفوة الجياد الإماراتية، تتنافس على ألقاب سبعة أشواط، يبرز منها شوط «برينس أوف ويلز» المقام ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطانية، مع ثلاثة أشواط لخيول «جروب 2»، وشوط وحيد لفئة «ليستد»، وشوطين لخيول «التكافؤ».