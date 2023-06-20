حكم إماراتي يدير نهائي «غرب آسيا» بين العراق وإيران

عينت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات لكرة القدم تحت 23 سنة حكم الساحة الدولي الإماراتي سلطان محمد صالح، لإدارة المباراة النهائية بين منتخبي العراق وإيران، المقرر إقامتها اليوم على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، أن طاقم تحكيم المباراة النهائية يضم بجانب سلطان صالح كلاً من: الحكمين السعودي سعد السبيعي والسوري محمد السيد، بجانب السعودي فيصل البلوي حكماً رابعاً.

ويعد سلطان صالح من الحكام المميزين في الدوري الإماراتي، وقاد العديد من المباريات المهمة خلال الموسم الكروي المنصرم، وبلغ عدد المباريات التي قادها في دوري أدنوك للمحترفين فقط وفقاً لإحصائية رسمية 12 مباراة.

يذكر أن سلطان محمد صالح كان قد أدار المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي عُمان ولبنان.