«زورق فزاع 3» بطلاً للسباق الأول في كونستانسا

واصل زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي سيطرته وتألقه في بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- 2023 محققا انتصاره الرابع على التوالي في السباقات الرئيسة وذلك في منافسات جائزة رومانيا الكبرى -الجولة الثالثة- والتي تختتم اليوم في مدينة كونستانسا المطلة على البحر الاسود.



وتمسك زورق الإمارات بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- مضيفا 35 نقطة جديدة عززت من موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 140 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين أقرب الملاحقين الزورق الايطالي أتش بي آي 96 والذي حل ثانيا في السباق الأول الذي أقيم اليوم وأضاف 30 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 134 نقطة.



ونجح الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي في التفوق على الزوارق المشاركة في السباق الأول يوم أمس على مياه بحيرة سيوتغيول بعدما احسنا قراءة مسار السباق في وجود منافسين شرسين رغم أفضلية الانطلاقة ووفقا في الوصول اولا الى خط النهاية مكلمين مسافة السباق التي وصلت الى 68.1 ميلا بحريا تضمنت 13 لفة طول الواحدة 4.2 ميلا بحريا إضافة الى لفتين طويلتين (8 أميال لكل منهما).

