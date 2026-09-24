"ترايثلون دبي T100" يستقطب أكثر من 2000 رياضي من 57 جنسية

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثالثة من "ترايثلون دبي T100" العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وذلك مع تبقي 50 يوماً على انطلاق الحدث، الذي يستضيفه للمرة الأولى شاطئ الممزر، ضمن المراحل الختامية من موسم سلسلة "T100 السباق إلى قطر".

وسجل للمشاركة حتى الآن أكثر من 2000 رياضي ورياضية من 57 جنسية، فيما تجاوزت نسبة المشاركين الذين سبق لهم خوض منافسات النسخ السابقة ثلث إجمالي المسجلين، وذلك استمراراً للنجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، والتي استقطبت أكثر من 3000 رياضي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف متفرج على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

ويتضمن برنامج سباقات الهواة هذا العام، وللمرة الأولى، سباقاً للمسافة الأولمبية يشمل 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و10 كيلومترات للجري، إلى جانب استحداث سباقات التتابع للمسافتين الأولمبية والسبرنت.

كما يضم البرنامج سباق السبرنت بمسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و5 كيلومترات للجري، إضافة إلى السباق الرئيسي لمسافة 100 كيلومتر، الذي يتضمن كيلومترين سباحة، و80 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و18 كيلومتراً للجري، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف مستويات المشاركين، من المبتدئين إلى الرياضيين أصحاب الخبرة.

وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون "PTO"، إن الإقبال على نسخة هذا العام يعكس الزخم المتواصل الذي يحظى به الحدث، مشيراً إلى أن انتقال المنافسات إلى الممزر يوفر موقعاً واحداً يحتضن جميع فعاليات عطلة نهاية الأسبوع، فيما تسهم إضافة سباق المسافة الأولمبية وخيارات التتابع في توسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب استضافة نخبة محترفات العالم في مرحلة حاسمة من موسم سلسلة "T100 السباق إلى قطر".

وتقتصر منافسات المحترفين في نسخة دبي هذا العام على السيدات، وفق النظام الجديد لسلسلة "T100"، الذي يقام من خلاله أربع جولات منفصلة للمحترفين والمحترفات، قبل نهائي بطولة العالم للترايثلون "T100" في قطر، المقرر خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن قائمة المشاركات في دبي خلال الأسابيع المقبلة.

ويتزامن الحدث مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدى شهر، حيث يتم تشجيع النساء الإماراتيات على المشاركة في السباقات التي تشمل مختلف المستويات، بدءاً من سباق السبرنت، مروراً بالمسافة الأولمبية الجديدة، ووصولاً إلى سباقات التتابع وسباق 100 كيلومتر.

وأكد رينوف أن البطولة ستشهد مشاركة 20 من أفضل محترفات الترايثلون في العالم، في سباق يُنقل عبر بث عالمي، معرباً عن أمله في أن يسهم الحدث في تشجيع المزيد من النساء والفتيات الإماراتيات على ممارسة الرياضة والمشاركة في منافسات الترايثلون، تزامناً مع "تحدي دبي للياقة".

وسيتم تنظيم المنافسات ضمن فعاليات النسخة العاشرة من "تحدي دبي للياقة -30×30 "، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر 2026، فيما تشكل منافسات "ترايثلون دبي T100" إحدى أبرز فعالياتها، من خلال الجمع بين سباقات النخبة والسباقات المجتمعية المفتوحة.

من جانبه قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إن "ترايثلون دبي T100" أصبح محطة مهمة على أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، مشيراً إلى أن انتقال الحدث إلى منطقة الممزر يبرز جانباً جديداً من دبي أمام الجماهير حول العالم.

وأضاف أن استضافة الحدث ضمن النسخة العاشرة من "تحدي دبي للياقة" تعكس أهداف المبادرة في تشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات على تبني نمط حياة نشط، من خلال رياضة عالمية المستوى تجمع بين المنافسة والمشاركة المجتمعية، فيما سيكون دخول الجماهير إلى منافسات البطولة مجاناً طوال أيام الحدث.