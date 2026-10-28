تصريحات مبابي عن الزعيم الصيني السابق تكلفه 7 ملايين يورو سنوياً

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن تصريحات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ كلفته خسارة نحو 7 ملايين يورو سنوياً، وذلك بعد انهاء ثلاث شركات صينية كبرى عقود رعايته، رغم اعتذاره عن التصريحات.

وكان مبابي وصف الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ بـ"الديكتاتور" في بودكاست "ذي بريدج" الذي يقدمه زميله في ريال مدريد الفرنسي أوريليان تشواميني.

ورغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، تشير تقديرات "فوربس" إلى أن مبابي يجني نحو 100 مليون يورو سنوياً من كل مصادر الدخل منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2024.

ووفق المصدر نفسه، كان النجم الفرنسي يحقق قرابة 20 مليون يورو سنويا من عقود الرعاية قبل انتقاله إلى ريال مدريد. ومذاك، أنهى شراكته مع "نايكي" ووقّع في سبتمبر الماضي عقدا مع الشركة السويسرية "أون" التي أصبح أيضاً أحد مساهميها.

ومنذ عام 2024، تقدّر إيراداته من الرعاية، وأبرز شركائه فيها "هوبلو" و"ديور" و"أوكلي" و"إي إيه سبورتس"، بما بين 30 و40 مليون يورو سنوياً.

وفي عام 2022، أسس مبابي شركة "إنتركونيكتد فنتشرز" القابضة التي تمتلك وتدير حصصاً في شركات أخرى. ومن خلال هذه الهيكلية، استثمر خصوصاً في نادي كان الفرنسي الذي يعد المساهم الرئيس فيه، كما استثمر في قطاع التكنولوجيا عبر "سورار" وشركة التأمين الصحي "آلان" وسلسلة سباقات "سيل جي بي".

كما أطلق في عام 2022 شركة الإنتاج الخاصة به "زيبرا فالي".