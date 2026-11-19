أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم دعمه ترشّح رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الانتخابات المقررة في مارس 2027، لينضم إلى نظيره الهولندي في مساندة المرشح المدعوم من الاتحاد الأوروبي "يويفا" لمنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندورف، أعلن موقف بلاده عقب اجتماعه مع ديالو، الأربعاء، في اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشّح، وذلك بعدما وافق رئيس الاتحاد الفرنسي، الإثنين، على خوض السباق بدعم من "يويفا".

وقال نويندورف إن ديالو يتمتع بخبرة واسعة في كرة القدم الدولية ويحظى باحترام كبير في الأوساط الكروية الأوروبية، مشيراً إلى أن رؤيته لإدارة "فيفا" تختلف عن نهج إنفانتينو، وأن الاتحاد الألماني يريد أن تخدم المؤسسة الدولية مصالح جميع الاتحادات الأعضاء.

ويأتي الدعم الألماني على خلفية خلاف بين "يويفا" و"فيفا"، بعدما حاول إنفانتينو، في يوليو الماضي، إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري يمتلك حقوقاً مرتبطة ببطولات كبرى، بينها كأس العالم، قبل أن يتراجع عن المحاولة، وكان الاتحاد الأوروبي قد لوّح بمقاطعة بطولات "فيفا" قبل أن يتلقى ضمانات بعدم إعادة طرح الخطة.

وفي المقابل، يؤكد إنفانتينو أنه يحظى بدعم واسع من الاتحادات الوطنية حول العالم، فيما يُنتظر أن يخوض السباق أيضاً الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، والمدافع الدولي السويسري السابق رامون فيغا.