"رونالدو 2008" أفضل حامل للكرة الذهبية بتصويت الجمهور

تُوّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة "بي أو إيه تي" التي ابتكرتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لاختيار أفضل نسخة من جائزة الكرة الذهبية في التاريخ، بعدما تصدرت نسخة عام 2008، التي شهدت تتويجه للمرة الأولى، تصويت القراء والمستخدمين.

وجاء الإعلان عن الفائز بعد يومين من حفل الكرة الذهبية، في مبادرة جديدة هدفت إلى اختيار أفضل نسخة من الجائزة الفردية الأبرز في كرة القدم، لكن وفق آلية تصويت مختلفة عن المعتاد؛ إذ تولى مستخدمو المجلة مهمة الاختيار بدلاً من الصحافيين.

وتفوق رونالدو بنسخة عام 2008 على الأرجنتيني ليونيل ميسي ونسخته المتوجة بالكرة الذهبية عام 2012، في سباق شهد منافسة بين أبرز الفائزين بالجائزة عبر تاريخها.