المنامة يقهر آستانا بفارق 10 نقاط.. ويتأهل لنهائي سلة غرب آسيا

حجز فريق المنامة مقعده في المباراة النهائية لبطولة (سوبر غرب-آسيا) بفوزه أمس، على آستانا الكازاخستاني بفارق 10 نقاط بنتيجة (91-81)، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وضرب المنامة موعداً في السادسة و45 دقيقة من مساء اليوم في نهائي النسخة الأولى، والذي يجمعه مع الفائز من ثانية مواجهات الدور نصف النهائي، اللقاء الذي جمع في ساعة متأخرة فريقي الرياضي اللبناني والكويت الكويتي.

وفرض فريق آستانا مع انطلاقة المباراة دفاعاً ضاغطاً على لاعبي المنامة، أجبر البحرينيين على الوقوع في أكثر من مناسبة في الأخطاء الهجومية وخسارة الكرة لصالح منافسيهم، ما أتاح للاعبي آستانا إنهاء الربع الأول متقدمين بنتيجة (26-22)، إلا أن سرعان ما استعاد المنامة اتزانه عبر تغيير الأسلوب الدفاعي والاعتماد في هجماته على الاختراق من العمق، ليفرض البحرينيون تدريجياً إيقاعهم على مجريات اللعب، ما قادهم للعودة بالنتيجة وإنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة (45-44)، بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (25-18).

ومع انطلاق الشوط الثاني عاود المنامة الاتكال على أسلوب دفاع المنطقة، والانطلاق في هجمات سريعة باتجاه سلة آستانا، ما انعكس على قدرة البحرينيين على توسيع الفارق تدريجياً وإنهاء الربع الثالث متفوقين بفارق 12 نقطة، بنيلهم الأفضلية بنتيجة هذا الربع بواقع (24-14)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والأخيرة التي عرف خلالها المنامة كيفية التعامل مع ضغط منافسيه للعودة بالنتيجة وانتزاع الفوز، رغم ذهاب نتيجة الربع الرابع لصالح آستانا بواقع (23-22).

ويدين المنامة في انتصاره إلى تألق محترفه الأميركي جيرمي إيفانز، الذي حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة، بجانب مساهمته في إهداء زملائه في الفريق ست تمريرات حاسمة، وتألقه على صعيد خطف الكرات من المنافسين في ثلاث مناسبات.