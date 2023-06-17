العين والوصل الأكثر نشاطاً.. والشارقة يؤمن مستقبله

شهد الأسبوع الماضي نشاطاً كبيراً من ناديي العين والوصل، في حسم العديد من الصفقات الجديدة استعداداً للموسم المقبل، بينما اتخذ الشارقة القرار الأهم بتمديد عقد المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وأغلق العين ملفات مهمة بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب، بعدما أعلنت شركة الكرة رحيل لاعبها الأوكراني أندري يارمولينكو، عقب انتهاء عقده مع الفريق، إذ لم يحقق الدولي الأوكراني أي لقب مع العين في الموسم المنصرم، رغم مشاركته مع الفريق في مباراة كأس السوبر، ونهائي بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق معه المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وكان العين، قد تعاقد مع يارمولينكو في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع وست هام.

ولعب يارمولينكو مع العين، 2462 دقيقة في 33 مباراة بجميع مسابقات الموسم المنقضي، وسجل 12 هدفاً، وتلقى ثلاث بطاقات صفراء.

في المقابل، أنهى العين علاقته مع لاعب المنتخب الوطني كايو كانيدو، كما أعلن «الزعيم» انتهاء استعارة اللاعب الكرواتي يدفاي، ليعود إلى ناديه لوكوموتيف موسكو.

أما على صعيد التعاقدات الجديدة، فأعلن العين تعاقده مع عمير أتزيلي قادماً من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، ليصبح بذلك أولى صفقات الموسم الجديد، حيث واجه «البنفسج» منافسة قوية على كسب خدمات اللاعب الذي تم قيده في صفوف الفريق بالجنسية الرومانية، ويمتلك أتزيلي تجربتين خارج الدوري الإسرائيلي مع كل من غرناطة الإسباني، وأبويل القبرصي.

من جهته، اقترب الوصل من حسم ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب، بعدما أعلن تعاقده مع المدافع الكولومبي أليكسيس بيريز 29 عاماً بعقد يمتد لموسمين، ليكون رابع اللاعبين الأجانب، بعدما تم تجديد عقد المغربي سفيان بوفتيني، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأرجنتيني بوبليتي، بينما تعاقد النادي مع الأرجنتيني نيكولاس خمينيز قادماً من بني ياس.

وتتبقى لـ«الفهود» صفقة خامسة أخيرة في فئة اللاعب الأجنبي، وهناك مفاوضات مع مهاجم جيد، إلى جانب التفاوض مع قلب الدفاع دانييل بيدروزو (19 عاماً) قائد منتخب كولومبيا في كأس العالم الأخيرة للشباب، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم.

يذكر أن بيريز، سبق ولعب للعديد من الأندية الكولومبية والدولية، وآخرها غيرسون سبور التركي، وقبلها لعب للفريق الثاني في كل من فياريال وبلد الوليد الإسبانيين، على سبيل الإعارة عامي 2014 و2015، ثم لعب مع نادي أتليتكو جونيور الكولومبي موسم (2016-2017)، ومع نادي كويريتارو المكسيكي من 2017 إلى 2020، ولانوس الأرجنتيني موسم (2020-2021)، ولعب مباراة واحدة مع كل من منتخب كولومبيا الأولمبي عام 2015، ومنتخب كولومبيا الأول عام 2023.

أما أحدث صفقات «الإمبراطور» فهي استعادة خدمات لاعبه السابق كايو كانيدو، عقب إعلان العين رحيله عن صفوف الفريق، إذ كان لاعب «الأبيض» قد بدأ مسيرته في دوري المحترفين بالانضمام إلى الوصل في 2015 بعقد مدته 5 سنوات، قادماً من إنتر ناسيونال البرازيلي.

وتألق كايو مع «الأصفر» وصنع ثنائية قوية مع فابيو ليما، قبل أن ينتقل إلى العين في يونيو 2019، مقابل 6 ملايين دولار.

وعلى الصعيد الإداري أعلن الوصل تعيين إبراهيم الحداد، مديراً تنفيذياً جديداً للنادي، ووجه الشكر إلى المدير التنفيذي السابق وليد الشيباني، على ما قدمه من جهود مخلصة لخدمة النادي وتطويره.

أما الشارقة فقد أبرم أهم صفقة تؤمن فوزه بالبطولات في الفترة المقبلة، بعدما أعلن النادي تجديد عقد المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، مدة موسمين.

وقاد كوزمين، الشارقة للتتويج بكأس رئيس الدولة لموسمي 2021-2022 و2022-2023، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، وكأس السوبر للمحترفين في المنصرم.

وأنهى الشارقة بإعلانه الرسمي التجديد لكوزمين، الجدل الذي أثير مع نهاية الموسم، بسبب ظروف صحية يعانيها المدرب الروماني، الذي سبق وعمل مدرباً للعين وشباب الأهلي.

ويعد كوزمين أكثر المدربين تحقيقاً للبطولات في تاريخ كرة الإمارات، إذ سبق وفاز مع العين بدوري المحترفين مرتين في موسمي 2011-2012 و2012-2013، وكأس السوبر 2012.

وفاز مع شباب الأهلي بدرع الدوري موسمي 2013-2014 و2015-2016، وكأس المحترفين موسمي 2013-2014 و2016-2017، وكأس السوبر أعوام 2013 و2014 و2016.

من جانبه، أعلن نادي خورفكان، بقاء المدرب عبدالعزيز العنبري، في الموسم الجديد (2023-2024).

وكان العنبري قد تولى تدريب خورفكان في الموسم الماضي (2022-2023)، وتمكن من إبقاء الفريق بدوري أدنوك للمحترفين، حيث قاد خورفكان إلى إنهاء مشاركته في دوري المحترفين في المركز الـ10 برصيد 25 نقطة، بعد 6 انتصارات و7 تعادلات و13 هزيمة.

ولم يغب النصر عن تجهيز صفوفه للموسم المقبل، بعدما أعلن تجديد عقد حارسه عبدالله التميمي حتى عام 2026، ليحافظ على الاستقرار في مركز حراسة المرمى، مع وجود الحارس الأساسي أحمد شامبيه.

وكان «العميد» قد استعاد التميمي، في صفقة انتقال حر في يونيو 2021، بعد نهاية عقده مع الفجيرة.

أما بالنسبة إلى أبرز الصفقات المتوقعة، فاقترب الوحدة من التعاقد مع الإيراني أحمد نور الله، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي.

وانضم أحمد نور الله، إلى شباب الأهلي في أغسطس 2021، ولعب معه 4441 دقيقة في 55 مباراة، وسجل 4 أهداف في مسابقات المحترفين.

كما عاد المهاجم السوري عمر خريبين إلى ناديه الوحدة، بعد نهاية إعارته مدة موسم واحد إلى شباب الأهلي، ولم يتحدد مستقبل اللاعب في البقاء أو الرحيل في الموسم الجديد.

«الزعيم» يستغني عن 3 لاعبين أجانب.

الشارقة يجدد عقد كوزمين لموسمين.

خورفكان يمدد للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.