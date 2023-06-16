فرصة أخيرة للأبيض الأولمبي في «غرب آسيا»

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة 22:45 من مساء اليوم، على ملعب المدينة الرياضية في العاصمة العراقية بغداد، مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب العراقي، ضمن الجولة الأخيرة في دور المجموعات في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في العراق بمشاركة تسعة منتخبات.

وتعد المباراة الفرصة الأخيرة للأبيض الأولمبي لتحقيق الفوز، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، لكن ذلك يعتمد على ما ستسفر عنه نتائج المنتخبات الأخرى، بعدما حصد المنتخب الأردني بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى، علماً بأن البطولة تقام في دور المجموعات من دور واحد، ويتأهل المتصدر من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخب في المركز الثاني، إلى الدور نصف النهائي.

وينتظر أن يقوم الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا، بمعالجة الأخطاء التي صاحبت مباراته السابقة أمام الأردن التي خسرها 1-2، بعدما كان متقدماً بهدف نظيف في الشوط الأول، لكن المنتخب الأردني قلب النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين، مستفيداً من الأخطاء الدفاعية القاتلة، والثغرات الفنية التي وقع فيها لاعبو المنتخب خلال المباراة.

ويضم المنتخب الأولمبي مجموعة من اللاعبين المميزين، من بينهم لاعبو شباب الأهلي حارب عبدالله، وسلطان البدواوي، ولاعبو الجزيرة أحمد فوزي، والحارس راكان وليد المنهالي، وعيسى خلفان لاعب العين، وعبدالله حمد لاعب الوحدة.

يذكر أن المنتخب العراقي يخوض مباراة اليوم وفي رصيده نقطة واحدة، بعدما تعادل مع المنتخب الأردني 2-2 في الجولة الأولى لهذه المجموعة الأولى.

وكشفت مشاركة المنتخب الأولمبي للجهاز الفني نقاط القوة والضعف والخلل في صفوف المنتخب، من أجل العمل على تصحيحها ومعالجتها قبل مشاركته المرتقبة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في قطر 2024، حيث سيلعب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الهند والمالديف والصين، وستقام مباريات هذه المجموعة في الصين خلال الفترة من الرابع إلى 12 سبتمبر المقبل.