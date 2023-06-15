الشارقة يعلن عن تمديد عقد "أفضل مدرب في تاريخ كرة الإمارات"

أعلن نادي الشارقة، اليوم الخميس، عن تجديد عقد المدرب الروماني أولاريو كوزمين لموسمين بعد النجاحات التي حققها لـ«الملك» في الموسم المنصرم من خلال قيادته الفنية الموزونة للفريق والفوز معه بكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس رابطة المحترفين. وقال الشارقة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يُسعدنا الإعلان بأن القيصر الروماني أولاريو كوزمين المدرب الأفضل في تاريخ كرة الإمارات مستمر في قيادة فريقنا نحو منصات التتويج لموسمين قادمين». وكان الشارقة يرغب في تمديد عقد كوزمين حفاظاً على المكتسبات الفنية التي تحققت بقيادة كوزمين وحرصاً على الاستقرار الفني والأداء التكتيكي للفريق. الشارقة - الإمارات اليوم