تعرف إلى آخر مستجدات ملف الانتقالات في نادي العين

بدأ فريق العين التحضير للموسم الكروي الجديد بصورة مبكرة وذلك بملف الاحلال والابدال في الفريق، وفيما رحب النادي باللاعب عمير أتزيلي، الذي أكمل اليوم كافة الإجراءات الخاصة بتعاقده فإنه في المقابل كانت المفاجآت في ملف اللاعبين المغادرين وعلى رأسهم الدولي كايو كانيدو والكرواتي تين جيدفاج، بينما كان متوقعاً مغادرة الأوكراني أندري يارمولينكو، بعد انتهاء فترة تعاقده مع العين.

وقال عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد لموقع الرسمي للنادي إن تقرير المدرب الهولندي الفريد شرودر كانت إيجابية حول اللاعب أتزيلي، وأضاف: "هو يلعب في ثلاثة مراكز، الجناحين الأيمن والأيسر إلى جانب مركز وسط الميدان المتقدم ويتمتع بالمهارة العالية كما يتميز بتسديداته القوية ونأمل أن يحقق الإضافة القوية ضمن منظومة الفريق".



وتابع: "نشكر اللاعب كايو كانيدو، الذي دافع عن شعار العين لمدة أربعة مواسم، كما نشكر الأوكراني أندري يارمولينكو، بعد انتهاء فترة تعاقده مع العين، والمؤكد نحن حريصون على تمليك جماهيرنا كافة التفاصيل المرتبطة بتجهيزات الفريق من تعاقدات وبرنامج الإعداد الصيفي بعد أن أجرينا بعض التعديلات بناءً على رؤية المدرب الجديد ووفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة".



وأختتم حماد: "هناك عدد من اللاعبين ننتظر التقارير الطبية والفنية الخاصة بوضعهم ومدى جاهزيتهم للانخراط في قائمة الفريق والدفاع عن شعار العين إلى جانب زملائهم اللاعبين، والمؤكد أننا حريصون على تمليك جماهيرنا كافة التفاصيل المرتبطة بوضع لاعبينا وتحضيرات الفريق أولاً بأول".