ضربة بداية موسم اليد في الخامس من سبتمبر.. والدوري بنظام جديد

أجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، قرعة مسابقات الموسم الرياضي 2023-2024 في بطولات الدوري العام للرجال، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكاس الإمارات، بجانب بطولات الدوري والكأس لباقي الفئات العمرية، على أن يدشن موسم الرجال ببطولة كأس نائب رئيس الدولة، وأن تلعب كأس الإمارات دون الدوليين، وانطلاق الدوري بنظام جديد مقارنة بالموسم المنصرم.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد، وحضره الأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي، وأعضاء اللجنة، وممثلي الاندية.

ويدشن موسم الرجال في الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة أندية الشارقة وشباب الأهليوالعين والجزيرة ومليحة والوصل والنصر ودبا الحصن، وتقام حصرا على اللاعبين من فئات المواطنين وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات من دورين الأول تمهيدي تقسم فيه الفرق الثمانية إلى مجموعتين وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد على صالات الأندية المذكورة أولا بالجدول، ويصعد في ختامه الناديان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائي الكأس الذي يقام من مباراة واحدة على صالة محايدة.

وجاءت نتائج القرعة لتضع كلا من شباب الأهلي والوصل ودبا الحصن والشارقة في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي للمسابقة كما وضعت كلا من النصر والجزيرة والعين ومليحة في المجموعة الثانية للدور ذاته، وأسفرت عن لقاء شباب الأهلي بالشارقة على صالة نادي شباب الأهلي، والوصل بدبا الحصن على صالة نادي الوصل (المجموعة الأولى)، ولقاء النصر بمليحة على صالة نادي النصر، والجزيرة بالعين على صالة نادي الجزيرة (المجموعة الثانية) وذلك في أولى جولات الدور التمهيدي للكأس .

وتنطلق مسابقة كأس الإمارات للرجال للموسم الرياضي 2023/2024 يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 وتقام بمشاركة أندية الرجال الثمانية وتلعب بدون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني للرجال المشاركين في معسكر الإعداد الخارجي للمنتخب وبطولة التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس وذلك خلال الفترة من 1 – 29 أكتوبر 2023.

وتتألف المسابقة من دورين الأول تمهيدي تقسم فيه الفرق الثمانية إلى مجموعتين وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد على صالات الأندية المذكورة أولا بالجدول، ويصعد في ختامه أول المجموعة الأولى لملاقاة ثاني المجموعة الثانية على صالة محايدة، وأول المجموعة الثانية لملاقاة ثاني المجموعة الأولى على صالة محايدة في الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، يعقبه تأهل الناديين الفائرين في مباراتي نصف النهائي إلى نهائي الكأس الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على صالة محايدة.

وجاءت نتائج القرعة لتضع كلا من شباب الأهلي والجزيرة والوصل والنصر في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي للمسابقة كما وضعت كلا من الشارقة والعين ومليحة ودبا الحصن في المجموعة الثانية للدور ذاته، وأسفرت عن لقاء شباب الأهلي بالوصل على صالة نادي شباب الأهلي، والنصر بالجزيرة على صالة نادي النصر (المجموعة الأولى)، ولقاء الشارقة بدبا الحصن على صالة نادي الشارقة، ومليحة بالعين على صالة نادي العين (المجموعة الثانية) وذلك في أولى جولات الدور التمهيدي للكأس.

وطرأ تغيير على مسابقة الدوري العام للرجال التي تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر من العام الجاري، وتقام على مرحلتين، الأولى تمهيدية تلعب فيها الفرق الثمانية دوري كامل من دورين (ذهاب وإياب) على أن يتم في ختامه ترتيب الفرق حسب نتائجها من الأول إلى الثامن، ويعاود تقسيم الفرق الثمانية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، لتضم الأولى الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في الدور التمهيدي، والثانية تضم الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس إلى الثامن في الدور التمهيدي، بحيث تنافس فرق المجموعة الأولى مجدداً لتحديد الترتيب النهائي للبطولة بدخولها الدور نصف النهائي للمسابقة الذي يقام من ذهاب وإياب ويلتقي فيه متصدر التمهيدي مع صاحب المركز الرابع والوصيف مع الثالث، في مواجهات تحدد هوية الفريقين المتأهلين إلى نهائي المسابقة لتحديد المركزين الأول والثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على صالة محايدة.

بدورها تدخل فرق المجموعة الثانية نظام دورٍ جديد لتحديد الترتيب النهائي من الخامس وحتى الثامن، بخوضها دورٍ بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وعلى صالات محايدة يلتقي فيه خامس التمهيدي مع صاحب المركز الثامن، والسادس مع السابع في مواجهتين يصعد الفائزين بنتائجها لخوض مباراة ثالثة وأخيرة لتحديد صاحب المركز الخامس، فيما يلتقي الخاسرين في مباراة تحديد المركزين الأخيرين بالدوري.