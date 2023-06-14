شباب الأهلي يخسر للمرة الثالثة في ختام مشاركته بنهائيات "سلة غرب آسيا"

اختتم فريق السلة في نادي شباب الأهلي مشاركته في نهائيات (سوبر غرب-آسيا) بتجرعه للهزيمة الثالثة على التوالي، عقب خسارته اليوم الثلاثاء أمام "غورغان" الإيراني بنتيجة (85-75)، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية في دوري مجموعات البطولة المقامة منذ التاسع من الشهر الجاري على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، وتمتد حتى 17 الشهر الجاري والمؤهلة إلى كأس الأندية الآسيوية الأبطال.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة ذاتها، فوز بطل الدوري الكازاخستاني فريق "بي سي آستانا" على بطل المنطقة الخليجية الكويت الكويتي بنتيجة (85-72)، وليضمن الفريقان التأهل إلى الدور نصف النهائي كأول وثاني المجموعة، بعد أن حسم آستانا الصدارة برصيد ستة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن الكويت الكويتي، فيما ودع "غورغان" رغم انتصاره على شباب الأهلي البطولة من دوري المجموعات، بعد أكتفى بالمركز الثالث في مجموعته برصيد أربعة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي متذيل المجموعة.

ونجح فريق "غورغان" في ضمان فوزه على شباب الأهلي، بنيل لاعبي الفريق الإيراني الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (20-17 و22-20 و25-13)، فيما لم يشفع لـ "فرسان دبي" نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (20-17) التي لم تكن كافية لـ "الفرسان" بالعودة بنتيجة المباراة.

ويسدل الستار يوم غدٍ عن دوري المجموعات، بلقاء وحيد لحساب المجموعة الأولى يجمع في السابعة مساءً فريقي بيروت اللبناني والمنامة البحريني، في مواجهة ستمنح الفائز حصد المركز الثاني في المجموعة ومرافقة الرياضي اللبناني إلى دور نصف النهائي، وذلك بعد أن حسم الرياضي أمس صدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على مواطنه بيروت (106-91)، وسبقها في الجولة الافتتاحية بالفوز على المنامة (112-84).

وتدخل فريق البطولة بعدٍ غدٍ الخميس مرحلة الراحة، قبل انطلاق عصر يوم الجمعة مواجهات المربع الذهبي، في مباراتين تحددان هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية، والمتأهلين إلى نهائيات كأس الأندية الآسيوية الأبطال.