إريك يرد على عرض شاختار: مصلحة العين أولاً

أكد لاعب فريق العين، البرازيلي إريك جورجينس، أن قبول أو رفض أي عرض احترافي هو أمر يخص إدارة النادي، وأن الطلب الذي وصل من نادي شاختار الأوكراني أو غيره للحصول على خدماته هو بيد الإدارة، والقرار يعود إليها، وفي تقديره أن ما تراه مناسباً لها وله هو الذي سيحدد مستقبله بالبقاء أو الانتقال.

وقال إريك لـ«الإمارات اليوم»: «أنا لاعب يحترم العقود، ومحب لنادي العين، وما أعرفه هو أن نادي شاختار الأوكراني قدم عرضاً لنادي العين، بصفتي لاعباً في هذا الفريق، ومحباً له، ألتزم عقدي الذي يستمر حتى 2025، كل ما يمكنني قوله هو أن الشيء الأفضل الذي يصب في مصلحة نادي العين سيكون».

وحول ما إذا كان الظهور في مباراة الشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي كان الأخير له بقميص «الزعيم»، قال: «لا أعرف ما إذا كان الأخير أم لا، كما ذكرت عقدي مع نادي العين مستمر، والنادي هو صاحب القرار، ولست أنا».

ويشكل إريك جورجينس ركيزة أساسية في تشكيلة فريق العين، ومنذ قدومه نجح في فرض اسمه في تشكيلة الأجهزة الفنية في (البنفسجي)، وظل على الحال تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، كما أنه يمتلك مؤهلات فنية ممتازة، قد تمكنه من تعزيز حظوظه في تمثيل المنتخب الوطني الإماراتي».

وعبر اللاعب عن حزنه الشديد على خروجهم من الموسم من دون تحقيق أي بطولة، على الرغم من خوض نهائي كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: «لا أملك الكلمات التي تصف الشعور بالحزن على ما حدث في الموسم، لقد كان أمراً صعباً حقاً».

وأضاف: «الخسارة في ثلاثة نهائيات أمر لا يمكن وصفه، خصوصاً حينما تكون لاعباً في صفوف نادٍ بحجم العين، فإنه يجب عليك أن تكون في كل موسم على قدر التطلعات لتحقيق الألقاب، بالنسبة لي على الصعيد الشخصي لم أكن جيداً بما يكفي في هذا الموسم، لذا عليّ التعلم منه، والاستفادة للمستقبل».

وعن الدروس التي تعلموها من الموسم، قال جورجينس: «علينا الاستفادة كل دروس الموسم، وأن نصفي أذهاننا، وأن نجتهد، وأن نستعد للموسم القادم بشكل أفضل».

• «علينا الاستفادة من كل دروس الموسم، وأن نصفي أذهاننا».