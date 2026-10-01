«تحدي أبوظبي» للغولف يدخل مراحل الحسم.. 62 لاعباً يتجاوزون الجولات التمهيدية

دخلت بطولة «تحدي أبوظبي» الدولية للغولف، المقامة ضمن جولة «هوتيل بلانر» العالمية، مراحل الحسم، مع تأهل 62 لاعباً إلى الجولتين النهائيتين، بعد ختام منافسات الجولة الثانية اليوم الخميس، وسط إثارة كبيرة يشهدها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتنافس محموم بين 144 من أفضل مواهب الجولف الصاعدة على الساحة العالمية.

وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتشهد منافسات قوية على اللقب، بعدما أسفرت الجولة الثانية عن صدارة ثلاثية جمعت الفنلندي تابيو بولكانين، والبلجيكي ماتيس بيسارد، والأيرلندي ليام نولان، برصيد 131 ضربة، بواقع 9 ضربات تحت المعدل لكل لاعب.

وقدم بولكانين أداءً متميزاً في الجولة الثانية، التي أنهاها بتسجيل 6 ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز الـ23 إلى صدارة الترتيب. ويتطلع اللاعب الفنلندي إلى مواصلة مستواه القوي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ13 في ترتيب «السباق إلى مايوركا»، كما يملك لقبين في مسيرته ضمن جولة هوتيل بلانر.

وتألق كذلك الإيرلندي ليام نولان، البالغ 26 عاماً، والطامح إلى التأهل للبطولات الختامية للموسم، بعدما سجل 5 ضربات تحت المعدل.

وقال نولان: «لعبت بصبر أكبر في هذه الجولة، وهو ما جعلني قادراً على الوصول إلى التوازن المطلوب والتقدم في الترتيب، وأتطلع إلى الجولتين النهائيتين لمواصلة المضي قدماً».

في المقابل، سجل البلجيكي بيسارد 3 ضربات تحت المعدل، ليواصل مساعيه لتحسين موقعه في ترتيب «السباق إلى مايوركا»، إذ يحتل المركز الـ78، ويطمح إلى التقدم في التصنيف خلال البطولة.

وتأهل 62 لاعباً من أصل 144 إلى الجولتين النهائيتين، بعدما بلغ الحد الأدنى للتأهل ضربتين تحت المعدل، في مؤشر على قوة المنافسات وتقارب مستويات المشاركين في الحدث العالمي المقام على أرض الإمارات.

وودع الثنائي الإماراتي أحمد سكيك وأحمد المشرخ المنافسات، بعدما أنهى سكيك الجولة الثانية برصيد 4 ضربات فوق المعدل، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 12 ضربة فوق المعدل، فيما بلغ إجمالي رصيد المشرخ 21 ضربة فوق المعدل.

وتعد بطولة «تحدي أبوظبي» للغولف، البالغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف دولار أميركي، ما يعادل نحو 1.285 مليون درهم، محطة مؤهلة إلى البطولات الختامية لـ«السباق إلى مايوركا»، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ68 الأولى في التصنيف عقب ختام منافسات البطولة في العين إلى البطولتين الختاميتين في الصين، قبل النهائي الكبير للموسم في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وشهدت البطولة إقبالاً جماهيرياً لافتاً، مع فتح أبواب النادي مجاناً أمام الجمهور لمتابعة المنافسات طوال أيام البطولة الأربعة، وتشجيع الزوار على الاستفادة من وجودهم في العين، التي اختيرت عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.