بوهندي: لاعبو الأولمبي في قمة التزامهم استعداداً لـ «غرب آسيا»

قال مدير منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، جمال بوهندي، إن لاعبي المنتخب في قمة التزامهم من خلال برنامج الإعداد، تمهيداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي تقام في ضيافة العراق من الـ12 إلى الـ20 الجاري، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الأردن والعراق، علماً بأن المنتخب الأولمبي اختتم أخيراً معسكراً خارجياً أقامه في العاصمة المصرية القاهرة، وخاض خلاله مباراة ودية أمام اليمن، انتهت بفوز «الأبيض» بستة أهداف مقابل هدفين، وتوجّه إلى بغداد أول من أمس.

وقال بوهندي في تصريح صحافي إن لاعبي المنتخب يقدمون مستوى جيداً، وسيسعون إلى ترجمة ذلك خلال البطولات من خلال تحقيق نتائج طيبة، متمنياً النجاح والتوفيق لـ«الأبيض».

ويستهل المنتخب مشواره بعد غد الأربعاء بلقاء الأردن، ثم يواجه نظيره العراقي 16 الجاري، علماً بأن البطولة تشارك فيها تسعة منتخبات، تم توزيعها على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نصف النهائي، مع أفضل ثان.

من جانبه، اطمأن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني دينس سيلفا، خلال معسكر القاهرة، على جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة استعداداً لخوض البطولة، والعمل على الظهور المشرف فيها. وتضم القائمة النهائية للمنتخب: وليد المحرزي، وياسر حسن (كلباء)، وفهد بدر (الإمارات)، وعبدالله عباس (البطائح)، وأحمد فوزي، وأحمد محمود، وراكان وليد، وزايد سلطان، ومحمد عبدالله، ونواف سالم (الجزيرة)، وخالد توحيد (الشارقة)، وحارب عبدالله، وسلطان البدواوي، وعبدالرحمن عادل، وعبدالعزيز البلوشي (شباب الأهلي)، وعبدالله الحمادي (الظفرة)، وعبدالله الرئيسي (عجمان)، وعيسى خلفان (العين)، وحمد المقبالي (الفجيرة)، وعلي عبدالعزيز، ومايد الطنيجي (النصر)، وعبدالله حمد، وعبدالله أحمد (الوحدة).