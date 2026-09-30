موعد مباراة الإمارات وعُمان في نصف نهائي «خليجي 27»

يلتقي منتخب الإمارات نظيره العُماني في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، السبت 3 أكتوبر، عند الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

وتجمع المباراة الأولى في الدور نصف النهائي بين المنتخب السعودي ونظيره القطري، في اليوم ذاته، عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الإنماء» في جدة.

وتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بسبع نقاط، فيما حل منتخب قطر ثانيا بنفس العدد من النقاط لكن بعدد أهداف أقل.