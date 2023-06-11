«بريتي ميسشيفاس» تهدي «غودولفين» الانتصار الـ 400 في سباقات «الفئة الأولى»

أهدت المهرة «بريتي ميسشيفاس» فريق «غودولفين» العالمي، الانتصار الـ400 تاريخياً في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد نجاحها في انتزاع لقب سباق «أكورن ستيكس»، الذي جرى لمسافة 1700 متر رملي، وأقيم فجر أمس، على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي. وشهد الحفل مواصلة تألق خيول الشعار الأزرق، بحصد الجواد «سيسكاني» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب «كأس بيلمونت الذهبي» السباق المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة التحمل البالغة 3200 متر عشبي.

وعززت «بريتي ميسشيفاس» بإشراف المدرب براندن والش، موقعها كأفضل المهرات خلال السنوات الثلاث في أميركا الشمالية، بإضافة لقبها الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى، بعد تتويجها الشهر الماضي في سباق «كنتاكي أوكس»، كما أضافت الانتصار الثاني على التوالي لـ«غودولفين» في سباق «أكورن ستيكس» بعد تتويج «مطرية» في نسخة العام الماضي.

وأظهرت «بريتي ميسشيفاس» بقيادة الفارس تايلور غافاليوني، عزيمة في المراحل الأولى من سباق «أكورن ستيكس»، والاقتراب تدريجياً من كوكبة خيول المقدمة، قبل أن تطلق العنان لقدراتها بالاندفاع من الجهة الخارجية للمضمار، وانتزاعها الصدارة في 200 متر الأخيرة، لتقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و43 ثانية و33 جزءاً من الثانية، متفوقةً بفارق الرأس عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية «دورث فيدر» بإشراف المدرب جورج ويفير وقيادة الفارس جون فيلازكيويز، فيما ذهب المركز الثالث للمهرة الأميركية «أكولت» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس خوسيه أورتينز.

وقال مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» الولايات المتحدة، مايكل باناهان، في تصريح صحافي: «كنا قلقين بعض الشيء من الصدارة المبكرة للمهرة الأميركية (منيز غولد) من دون أي مزاحمة، قبل أن تبدأ (بريتي ميسشيفاس) في التقدم وإظهار قدراتها وإرادتها للفوز».

وأضاف: «أحسن الفارس تايلور قيادة (بريتي ميسشيفاس)، ووضعها في موقع ممتاز، لتؤكد مجدداً خامتها كبطلة لـ(كنتاكي أوكس) والفوز على مضمار بيلمونت بارك على مسافة أقصر أيضاً، ما يعزز موقعها كأفضل المهرات في أميركا، ونشعر بإثارة كبيرة لمتابعة مدى تطورها في الاستحقاقات المقبلة».

فاز الجواد «سيسكاني» لـ«غودولفين» بلقب «كأس بيلمونت الذهبي» لمسافة 3200 متر عشبي.