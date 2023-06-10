حادث سقوط يحرم عبدالله جاسم فضية آسيوية للدراجات

حصل دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم، على المركز الخامس في سباق فردي ضد الساعة للدراجات بالبطولة الآسيوية للطريق، المقامة في تايلاند، ويشارك فيها المنتخب الوطني بـ4 دراجين، بحثاً عن إنجاز جديد للدراجات الإماراتية على المستوى القاري، وتعرض عبدالله جاسم لحادث تصادم بالدراجة في آخر 150 متراً بالسباق، ما جعله يتأخر ما يقارب الدقيقة ليفقد المركز الثاني والميدالية الفضية، لولا هذا السقوط.

ويشارك المنتخب في البطولة بالدراجين: سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، وصفية الصايغ في فئة السيدات التي تبحث عن إنجاز جديد، بعد أن نجحت في إحراز ميدالية برونزية في بطولة آسيوية سابقة.

وقال المدير الفني للمنتخب، عبدالله سويدان، في تصريح صحافي لـ«الإمارات اليوم» عن عبدالله جاسم: «هو دراج صاعد ومتميز، استطاع أن يتخطى نجوماً وأسماء، وسط مشاركة 18 دراجاً من مختلف الدول الآسيوية، وكان قريباً من الفضية، لولا حادث بسيط بالدراجة».