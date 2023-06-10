3 جياد لـ «غودولفين» تطارد ألقاب سباقات «الفئة الأولى» في «بيلمونت بارك» الأميركي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بثلاثة من صفوة جياده، للمنافسة على ألقاب سباقي «ميتروبوليتان هانديكاب» و«مانهاتن ستيكس»، ضمن الفئة الأولى، ويقامان اليوم على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي الشهير.

ويعود الجواد «كوديز ويش» بإشراف المدرب وليام موت، إلى «بيلمونت بارك» لخوض تحدي «ميتروبوليتان هانديكاب» لمسافة 1600 متر رملي، لمواصلة مستواه الاستثنائي، بعد أن حقق انتصاراً كاسحاً بفارق خمسة أطوال عن أقرب منافسيه في سباق «ويستشيستر ستيكس» للفئة الثالثة، ولم يتذوق طعم الخسارة في مشاركاته الأربع اللاحقة.

ويدفع المدرب شارلي آبلبي، بالجوادين «أتومان فليت» و«وارن بوينت» للمنافسة على لقب سباق «مانهاتن ستيكس» لمسافة 2400 متر عشبي، وذلك على خلفية تحقيق «أتومان فليت» على مضمار «بيلمونت بارك» ذاته، مطلع الشهر الماضي، لقب سباق «فروت مارسي ستيكس» لخيول الفئة الثانية، بينما حل «وارن بوينت» خامساً بفارق يقل عن طولين في «مان أو وار ستيكس» لخيول الفئة الأولى.

وقال مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» بأميركا، مايكل باناهان، في تصريح صحافي: «تدرب (كوديز ويش) بشكل ممتاز استعداداً للسباق، ومضت تمارينه الأخيرة بشكل مثالي، وطاقمه التدريبي كان سعيداً به منذ عودته من سباق شرشل داونز ستيكس، ولدينا أمل كبير في أن يتمكن من إضافة انتصارٍ جديد في سباقات الفئة الأولى إلى قائمة الشرف الخاصة به، ونشعر بأن لدينا الحصان المناسب للفوز، رغم قوة الأسماء المنافسة».