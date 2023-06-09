«بريتي ميسشيفاس» لـ«غودولفين» تطارد لقب «أكورن ستيكس» الأميركي

تتأهب «بريتي ميسشيفاس» لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب براندن والش، لترسيخ مكانتها كأفضل مهرات الثلاث سنوات في موسم السباقات الأميركية، حين تخوض تحدي سباق «أكورن ستيكس» لخيول الفئة الأولى لمسافة 1700 متر رملي، ويقام اليوم على مضمار «بيلمونت بارك».

ويشهد الحفل دخول زميلها في «غودولفين» الجواد «سيسكاني» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في منافسة على لقب «كأس بيلمونت الذهبي» المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة 3200 متر عشبي.

وتستند حظوظ «بريتي ميسشيفاس» لانتزاع لقب «أكورن ستيكس»، وإضافة الانتصار الثاني على التوالي في مسيرتها على صعيد سباقات الفئة الأولى، إلى خلفية أدائها القوي الشهر الماضي، وإهداء «غودولفين» اللقب الأول تاريخياً في سباق «كنتاكي أوكس» الذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» ضمن مهرجان «كنتاكي» الأميركي الشهير.

بدوره يخوض «سيسكاني» تجربته الأولى في سباقات أمريكا الشمالية، على خلفية عروضه القوية في سباقات التحمل، بعد أن ركض بشكل جيد في دبي والسعودية وأوروبا، وخسر بفارق ضئيل في سباق «غولد كب» للفئة الثانية في أمسية «كأس دبي العالمي» في مارس الماضي.