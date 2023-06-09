الحكمان ناصر علي وخالد الملا يتخرجان في أكاديمية الاتحاد الآسيوي

شهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور تخرج الحكمين الصاعدين في كرة القدم، ناصر علي وخالد الملا، في أكاديمية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكام المستقبل لعام 2023، وذلك ضمن الدفعة الثانية للحكام، وجاء تخرجهما بعدما استوفيا معاً شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة بالحكام الذين يدرسون في الأكاديمية، بعدما التحقا بها في نوفمبر عام 2018، ودرسا لمدة أربع سنوات فيها، علماً أن اتحاد كرة القدم يولي الحكام الصاعدين اهتماماً كبيراً في إطار حرصه على تطوير منظومة التحكيم الإماراتي.

يُذكر أن الدفعة الأولى لأكاديمية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمت بين خريجيها الحكمين الدوليين سلطان محمد صالح وأحمد عيسى درويش، اللذين تم اعتمادهما في شهر فبراير ضمن حكام النخبة الآسيوية لعام 2022، وذلك بعد نيلهما الشارة الدولية للحكام، ويعتبران حالياً من الحكام المميزين على صعيد التحكيم الآسيوي.