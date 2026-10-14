الرياضات الجوية الإماراتية تحتفي باليوم الدولي وتعزز حضورها العالمي

احتفى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، باليوم الدولي للرياضات الجوية، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للرياضات الجوية «FAI» ليُحتفل به سنوياً في 14 أكتوبر، وسط تأكيد أهمية المناسبة في التعريف بتنوع هذه الرياضات، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر النيادي، أن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال تعكس دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها في تمكين الشباب وتطوير القطاع الرياضي، إلى جانب استضافة أبرز الأحداث العالمية، بما أسهم في توفير بيئة حاضنة للمواهب وتشجيع التميز.

وقال النيادي: «إن اليوم الدولي للرياضات الجوية يمثل فرصة لتعريف المجتمع بمختلف تخصصات هذه الرياضات، وتحفيز الأجيال الجديدة على ممارستها ضمن بيئة منظمة وآمنة، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الأندية والجهات المعنية لتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الرياضيين والارتقاء بمستويات التدريب وتنظيم البطولات».

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ونائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الجوية، يوسف الحمادي، أن المناسبة تحتفي بالرياضيين والمدربين والحكام والمتطوعين الذين يسهمون في تطوير هذه الرياضات حول العالم، لما تتطلبه من مهارة وشجاعة وانضباط وابتكار.

وشدد الحمادي على أهمية التعاون بين الاتحادات الوطنية والآسيوية والعربية والدولية، وتبادل الخبرات وتطوير التدريب وتنظيم المنافسات، إلى جانب توسيع مشاركة الشباب والمرأة وترسيخ ثقافة السلامة.

وثمّن الحمادي دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أثره في تطوير الرياضات الجوية ونشرها وتعزيز حضورها العالمي، مستحضراً نجاح دورة الألعاب الجوية العالمية «دبي 2015»، التي جمعت مجموعة واسعة من تخصصات الرياضات الجوية، ووصفها الاتحاد الدولي بأنها أكبر منافسة متعددة الرياضات الجوية نُظّمت على الإطلاق.

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، محمد يوسف، إن المناسبة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية والجهات المعنية، والتعريف بتنوع هذه الرياضات واستقطاب المزيد من الممارسين، خصوصاً الشباب.

وأضاف: «أن الاتحاد يعمل على دعم البرامج التدريبية وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة والارتقاء بمستوى المنافسات وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم، مشيداً بجهود الرياضيين والمدربين والحكام والمتطوعين والشركاء في تطوير الرياضات الجوية بالدولة».