رسمياً..تأجيل كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية من يناير إلى ديسمبر

أعلن الإتحاد الآسيوي رسمياً اليوم الثلاثاء تأجيل كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية من يناير إلى ديسمبر.

وقال الإتحاد الآسيوي في بيان له أنه عقب مناقشات موسعة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 والاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أن النسخة المقبلة من جوهرة بطولات القارة، التي كان من المقرر أصلاً إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، ستقام الآن خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

وقد وافقت اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إعادة جدولة البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية، في ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من اعتبارات تتعلق بترتيبات السفر والجوانب اللوجستية. وسيتم تقديم المواعيد الجديدة للبطولة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على الموافقة.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي نتيجة الظروف غير الاعتيادية التي تحول دون تنظيم البطولة وإقامتها وفقاً للجدول الزمني الأصلي، الأمر الذي جعل تأجيلها أمراً ضرورياً بما يحقق مصلحة جميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير وسائر الجهات المعنية.

ويشيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتقديم بطولة عالمية المستوى للاعبي القارة وجماهيرها. وسيواصل الاتحاد الآسيوي العمل عن كثب مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة ورعاته الموقرين وشركائه في البث والشركاء التجاريين وجميع الأطراف المعنية، من أجل تنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانة أعرق مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في آسيا، وبما يرتبط بها من تميز تشغيلي، مع الحد من تأثير التأجيل إلى أدنى مستوى ممكن.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.