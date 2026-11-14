إسماعيل راشد: زلاتكو يمتلك خطة متكاملة لكأس آسيا ومونديال 2030

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، إسماعيل راشد، أن المنتخب سيخوض معسكراً ثانياً في ديسمبر المقبل، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا 2027، مشيراً إلى أن قرار تأجيل البطولة لتُقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بدلاً من موعدها السابق، منح المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش فرصة إضافية ومساحة أكبر للإعداد والتجهيز وخوض المباريات الودية.

وقال إسماعيل راشد لـ«الإمارات اليوم»: «إن المدرب لديه أكثر من تصور فني وخطة متكاملة لتجهيز المنتخب للمرحلة المقبلة، سواء على صعيد الإعداد لكأس آسيا أو تصفيات كأس العالم 2030»، مشيراً إلى أن «المنتخب سيخوض مباراة ودية ثانية خلال معسكره الحالي أمام سورية، الثلاثاء المقبل، على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن خطة الجهاز الفني لخوض أكبر عدد ممكن من المباريات خلال فترات التوقفات الرسمية لأيام (فيفا)».

وعن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة، قال: «بعد انتهاء المعسكر الحالي، الذي يتضمن مباراتين وديتين أمام هندوراس وسورية، سيكون هناك تجمع آخر للمنتخب في ديسمبر المقبل، يستمر من خمسة إلى ستة أيام، وندرس إمكانية خوض مباراة ودية خلاله، لكن لم يُحسم الأمر حتى الآن، وسيتحدد ذلك خلال الفترة المقبلة».

وأضاف راشد بشأن تأجيل كأس آسيا: «كان المدرب زلاتكو يأمل تأجيل البطولة، لأن القرار يمنح الجهاز الفني فترة أطول للإعداد، وفرصة أكبر لخوض المباريات الودية واستكمال الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وهي أمور إيجابية توفر مساحة أكبر للعمل».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى خوض أكبر عدد ممكن من المباريات، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كأس آسيا.

. الجهاز الفني يسعى إلى خوض أكبر عدد ممكن من المباريات.