رسالة شكر من «بيت الخير» إلى «دبي البحري»

ذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنه تلقى رسالة شكر من جمعية بيت الخير، تقديراً لجهود النادي وإسهاماته المتجددة في دعم أهداف الجمعية. وزار وفد من جمعية بيت الخير ضم كلاً من مدير عام الجمعية عابدين العوضي، ونائب المدير العام سعيد المزروعي، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مقر وحدة «فيكتوري تيم»، حيث كان في استقبال الوفد المدير التنفيذي محمد الفلاحي.

وعبر عابدين العوضي عن شكر جمعية بيت الخير لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 32» على التبرع بشحنة المواد الغذائية التي وصلت إلى مخازن الجمعية بهدف توزيعها على مستحقيها.