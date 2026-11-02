محمد عمر وفيصل خليل يقودان هجوم منتخب الإمارات أمام قطر في «خليجي القدامى»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب عيد باروت، التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب القطري، اليوم الاثنين، على استاد حمد الكبير في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في النسخة الثانية من كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: وليد سالم في حراسة المرمى، ووليد عباس وبشير سعيد وفهد مسعود ومهند العنزي في خط الدفاع، وعبدالرحيم جمعة وإسماعيل مطر وعبدالله مال الله وسبيت خاطر في خط الوسط، ومحمد عمر وفيصل خليل في خط الهجوم.

ويشهد التشكيل الأساسي الظهور الأول لكل من محمد عمر وعبدالرحيم جمعة ومهند العنزي وسبيت خاطر خلال البطولة.