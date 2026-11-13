المنصوري: سعيد بتسجيل أول أهدافي مع منتخب الإمارات أمام هندوراس

أعرب لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم، محمد جمعة المنصوري، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص «الأبيض»، خلال الفوز على هندوراس 3-1، في المباراة الودية الدولية اليوم الجمعة، ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2027، متعهداً بأن يكون القادم أفضل للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال المنصوري، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «أشكر زملائي اللاعبين والمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش على الثقة التي منحني إياها بارتداء قميص المنتخب».

وكان المنصوري قد سجل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 87، بعدما شارك بديلاً خلال الشوط الثاني.