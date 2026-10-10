يوم «جمعة».. عجمان يحصد العلامة الكاملة أمام بني ياس

قطع عجمان خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه بني ياس 1-0، أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويدين «البرتقالي» بانتصاره إلى لاعبه البديل محمد جمعة ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة بفوزه الثالث توالياً، ليتساوى مع الوصل في الصدارة، متأخراً عنه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بني ياس عند ست نقاط في المركز الرابع.

وتُقام مرحلة المجموعات بمشاركة 14 فريقاً، يخوض كل منها ست مباريات، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأعلى ترتيباً إلى الدور ربع النهائي.

وجاء هدف الحسم لعجمان في الدقيقة 83، عبر البديل محمد جمعة، الذي استثمر عرضية ياسين جابري، وحولها بتسديدة متقنة إلى الشباك، مانحاً عجمان فوزاً ثميناً عزز به موقعه في صدارة الترتيب.

وضغط بني ياس في الدقائق الأخيرة بحثاً عن إدراك التعادل، لكن الوقت لم يسعفه للوصول إلى مبتغاه، ليخرج عجمان بالنقاط الثلاث ويواصل انطلاقته المثالية في البطولة.