«عمومية ألعاب القوى» تعتمد تعديلات النظام الأساسي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى خلال اجتماعها، أمس، تعديلات النظام الأساسي للاتحاد لعام 2026، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز قواعد الحوكمة.

وجاء إقرار التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل واختصاصات لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في توحيد الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة داخل المؤسسات الرياضية.

وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، أن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير عمل الاتحاد، بما يواكب التطور الذي تشهده الرياضة الإماراتية، ويعزز كفاءة المؤسسات الرياضية وقدرتها على تنفيذ خططها وفق أسس إدارية وتنظيمية حديثة.

وقال المر في كلمته باجتماع الجمعية العمومية إن الاتحاد يواصل العمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، ترتكز على الحوكمة والشفافية وتحديد المسؤوليات، وتضع تطوير الرياضة وخدمة الرياضيين في صدارة الأولويات.

وأضاف: «أن تعديل النظام الأساسي يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً، ليشكل جزءاً من رؤية متكاملة، تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وتطوير منظومة ألعاب القوى، بالتعاون مع الأندية والشركاء في القطاع الرياضي، بما يخدم تطلعات اللعبة، ويعزز حضورها على مختلف المستويات».