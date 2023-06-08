جونسون: بريطانيا جاهزة للحفاظ على لقب «سلة الكراسي المتحركة» في «المدينة الجميلة»

أبدى مدرب منتخب بريطانيا بيل جونسون، سعادته بزيارته الأولى لدبي، التي وصفها بـ«المدينة الجميلة»، مؤكداً أن المنتخب البريطاني في قمة جاهزيته لخوض تحدي مونديال سلة الكراسي المتحركة، وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية في حملته للدفاع عن لقبه. وقال جونسون في تصريحات صحافية، إنه تم تجهيز حامل اللقب للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم من خلال معسكر ألمانيا، الذي لعب فيه العديد من المباريات، وحقق فيه أهدافه.

وأشار جونسون إلى أن البطولة لا تعترف بالتكهنات المسبقة في ظل التحضيرات الجيدة للمنتخبات المشاركة فيها، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجل تحقيق النتائج المرجوة. ووصف جونسون مجموعته بالقوية في وجود المنتخبين الأميركي والإيراني، متطلعاً أن يرسم حامل اللقب صورة طيبة للنتائج التي حققها في مدينة هامبورغ الألمانية 2018، وتكرار المشهد نفسه الذي أهله للوصول إلى منصة التتويج.

وأضاف: «الجهاز الفني وضع من خلال الحصة التدريبية التي خاضها بالملعب الرئيس بمركز دبي التجاري اللمسات الأخيرة للمشاركة في البطولة».

من جهة أخرى، أكملت اللجنة المنظمة كل استعداداتها لافتتاح الحدث العالمي في الخامسة والنصف من مساء غد، فيما خاضت المنتخبات المشاركة حصتها التدريبية الأولى، بعد وصولها إلى الملعبين الرئيسين بمركز دبي التجاري العالمي.

وتدشن دبي النسخة الـ14 لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم بمركز دبي التجاري العالمي. وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف «المونديال» بعد 13 سنة سابقة استضافتها دول أوروبية وآسيوية وأميركية.

وتضم المجموعة الأولى لمنتخبات الرجال المنتخب الوطني وأستراليا وإيطاليا والبرازيل، إذ يستهل المنتخب مشواره في ظهوره الأول في المونديال بلقاء نظيره الإيطالي مساء غد، فيما تضم المجموعة الثانية مصر، تايلاند، ألمانيا وكندا، بينما تتكون المجموعة الثالثة من الأرجنتين، فرنسا، هولندا، كوريا الجنوبية، بينما يشارك حامل اللقب بريطانيا في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه إيران وأميركا والعراق. ويشارك 12 منتخباً في بطولة السيدات التي تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم الأولى اليابان، الجزائر، أميركا، تايلاند، هولندا وألمانيا، فيما تضم المجموعة الثانية البرازيل، كندا، الصين، أستراليا، إسبانيا وبريطانيا.

• أكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لافتتاح الحدث العالمي في الخامسة والنصف من مساء غد.