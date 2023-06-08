عبدالرحمن صالح يجدد عقده مع الوصل حتى 2028

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد المدافع عبدالرحمن صالح حتى 2028، ليواصل «الإمبراطور» الاستعداد للموسم المقبل بحسم العديد من الملفات المهمة. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن «عبدالرحمن صالح مستمر بشعار الوصل حتى 2028».

وكان «الأصفر» قد تعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس خمينيز قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2026، بينما جدد تعاقده مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني، قبل أن يعلن تعاقده مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ويعد عبدالرحمن صالح (24 عاماً) من أبرز اللاعبين في الوصل خلال الموسم الماضي، إذ بدأ مسيرته مع الفريق الأول لـ«الفهود» بعمر 18 عاماً عندما شارك في مباراة واحدة في دوري المحترفين في موسم 2018-2019، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في الوصل في موسم 2019-2020 بمشاركته في 16 مباراة. وفي موسم 2020-2021 شارك في 18 مباراة، وفي موسم 2021-2022 خاض 11 مباراة، أما في الموسم الماضي فلعب 14 مباراة.