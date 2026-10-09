فليك يكشف مدة غياب رافينيا عن برشلونة.. "أمر لا يصدق"!

أكد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك اليوم الجمعة أن قائد النادي الكاتالوني رافينيا، المصاب في فخذه الأيمن مع منتخب البرازيل، سيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق على الأقل.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: «رافينيا؟ أظهرت الفحوص أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، لكن علينا توخي الحذر معه، لأنه تعرض لثلاث إصابات الموسم الماضي. علينا الاعتناء به، لذلك لن يكون متاحا غداً (أمام خيتافي)، ولا أمام غلطة سراي (الثلاثاء المقبل)».

وعن الروزنامة المفروضة على اللاعبين الدوليين والتي تسببت بخروج المهاجم البرازيلي مصابا خلال مباراة ودية في أستراليا، قال فليك: «المنتخب هو المنتخب، والدفاع عن بلدهم غالبا ما يكون الهدف الرئيس، وهذه عقلية رافينيا وموقفه، لكن أعتقد أن علينا أن نتساءل: هل كان ضروريا فعلا أن يذهب للعب مباراة ودية في أستراليا، ويقطع آلاف الكيلومترات؟ هذا أمر لا يصدق».

ويتصدر رافينيا، الذي أعيد تمركزه كمهاجم صريح في برشلونة منذ بداية الموسم، ترتيب هدافي أوروبا برصيد 14 هدفا في ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وعانى لاعب رين الفرنسي السابق من إصابات عضلية متكررة منذ بداية مسيرته، وكان قد عاد مصابا من فترة التوقف الدولية في مارس 2026 التي واجه خلالها منتخب فرنسا في مباراة ودية في بوسطن.

وافتقده برشلونة كثيرا في المرحلة الأخيرة الحاسمة من الموسم، خصوصا في دوري أبطال أوروبا (الخروج من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد).

وأصيب المهاجم البرازيلي أيضا في العضلة الخلفية للفخذ خلال مونديال 2026 مع «سيليساو».

ويحرم برشلونة المتصدر برصيد 21 نقطة، بطل الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين والذي لم يهزم بعد، من قائده في استئناف مشواره في الدوري السبت أمام خيتافي.