أميركي وأوكراني يعززان صفوف شباب الأهلي في «سوبر غرب آسيا»

كشف المدرب المساعد للفريق الأول لكرة السلة في نادي شباب الأهلي، سعيد عتيق، عن تدعيم صفوف الفريق بالمحترفين الأميركي دان أنطوني ميلر، والأوكراني أرتيم بوستافي، استعداداً لخوض الفريق نهائيات بطولة (سوبر غرب آسيا) التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل على صالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي (فرع الممزر) وتمتد حتى 17 يونيو الجاري والمؤهلة إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.

وقال عتيق لـ «الإمارات اليوم» إن: «ميلر وبوستافي، وصلا إلى الدولة، لينضما إلى قائمة الفريق التي تضم محترفنا الأميركي براندن ريتشي، والمقيم محمد عزمي حسن عبد النور».

وأوضح: «تم خلال الأيام القليلة الماضية، وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الفريق، ومنها تدعيمه محلياً بالمحترف السنغالي لنادي النصر أسان بوي، خصوصاً أن نظام البطولة يسمح بتسجيل 5 لاعبين أجانب على أن يقتصر التواجد في المباراة على ثلاثة لاعبين واحد منهم على مقاعد الأحتياط».

وتابع: «عاد إلى قائمة الفريق الثنائي قيس عمر ومحمد عبداللطيف بعد فترة تعافي من الإصابة، كما عاد خليفة خليل الذي كان معاراً إلى الوصل، ما يمنح الفريق خيارات إضافية على صعيد كافة المراكز جنباً إلى جنب مع عناصرنا الرئيسية المكونة من الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، وطلال سالم، وأحمد عبداللطيف وشقيقه الأصغر حامد».

يذكر أن قرعة البطولة كانت قد وضعت صاحب الضيافة شباب الأهلي في المجموعة الثانية بجوار بطل الدوري الكازاخستاني (بي سي آستانا) والكويت الكويتي وغورغان الإيراني، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق الرياضي وبيروت اللبنانيين، والمنامة البحريني، وبطل الدوري الهندي «تشيناي هيتس».