دي بور مدرباً للجزيرة

أعلن نادي الجزيرة عن تعاقده رسمياً مع المدرب الهولندي فرانك دي بور، ليقود «فخر أبوظبي» في الموسم المقبل خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ونشر الجزيرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتعاون مع الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبر قيادة دي بور لـ«فخر أبوظبي» بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك لاعب برشلونة السابق مسيرة تدريبية جيدة بدأها بتدريب فرق الناشئين في أياكس، ثم العمل مساعداً للمدرب في منتخب هولندا في الفترة من 2008 إلى 2011، إذ كان ضمن الطاقم الفني لمدرب منتخب الإمارات السابق بيرت فان مارفيك، عندما تأهل منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بعدما خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد.

في المقابل، بدأ فرانك دي بور مسيرته بتدريب أياكس الهولندي في الفترة من 2010 إلى 2016، وحقق خلال تلك الفترة أفضل إنجازاته بفوزه بلقب الدوري الهولندي أربع مرات وكأس السوبر مرة واحدة، ثم تولى تدريب إنتر ميلان الإيطالي مدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في 2016، وانتقل في 2017 لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي شهرين، وتم إقالته من منصبه بعد خمس مباريات فقط، بينما خاض تجربة في الدوري الأميركي مع أتالانتا من يناير 2019 إلى يوليو 2020، وحقق مع الفريق لقبين هما كأس أميركا وكأس الأبطال.