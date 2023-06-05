النصر يتعاقد مع المدرب الصربي غوران

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الصربي "غوران توفيغدزيتش" ليتولى منصب المدير الفني لفريق الأول خلفا للمدرب الكرواتي غوران توميتش، الذي قام بتولي قيادة الفريق الموسم الماضي وقاده في فترة صعبة بتاريخ النادي.

وأعلن النادي خبر التعاقد مع المدرب عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، بعد فترة كبيرة من إعلان نادي عجمان الذي كان يقوده المدرب الصربي غوران، الموسم الماضي من انهاء تعاقده مع المدرب بعد دفع الشرط الجزائي للنادي المتواجد في العقد، تمهيدا للتوقيع مع العميد.

وتعتبر صفقة المدرب غوران، أولى الصفقات الذي يبرمها النادي استعدادا للموسم القادم في حين لم يعلن عن التعاقد مع أي لاعب أو التجديد مع لاعبين من الموسم الماضي.