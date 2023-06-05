مطر.. لعب 986 دقيقة ولم يدخل «نادي المائة»

لايزال الغموض يُحيط بمستقبل قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، بشأن البقاء مع «أصحاب السعادة» في الموسم المقبل، وسط تكهنات بقرب إعلان مطر الذي تجاوز عامه الـ40 الاعتزال، وردّ اللاعب بتغريدة حثّ فيها الجميع على استيفاء معلوماتهم منه باعتباره هو المصدر، بحسب ما دوّن في حسابه على «تويتر» قبل أيام، بينما لم يُعلن نادي الوحدة بشكل رسمي عن موقفه تجاه مطر، سواء ببقائه لموسم آخر، في وقت أعلن فيه خلال الساعات الماضية عن عدم تجديد عقد مهاجمه تيغالي، والسماح برحيل لاعب خط الوسط، طحنون الزعابي.

ولعب مطر في الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين 986 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً، لكنه لم يستطع دخول «نادي المائة» للاعبين الذين سجلوا 100 هدف في تاريخ الدوري أو أكثر، حيث توقف رصيده عند 99 هدفاً. وكان إسماعيل مطر خاض في الموسم المنصرم للدوري مع الوحدة 18 مباراة، ظهر من بينها 11 مرة أساسياً، ولعب بديلاً في سبع مباريات.

وبلغت عدد المباريات التي خاضها في دوري المحترفين، منذ انطلاقته قبل 15 عاماً، 286 مباراة، سجل 51 هدفاً، وحصل على 46 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء. ولم يغب مطر عن المشاركة في دوري المحترفين، منذ انطلاقته في موسم 2008-2009، وإن تفاوت عدد مبارياته على مدار كل موسم، فبرز في مواسم 2015- 2016، و2020-2021، و2021-2022، بخوض 23 مباراة من أصل 26 لعبها فريقه في البطولة.

ورغم الضغوط التي يتعرض لها مطر ما بين إعلان الاعتزال أو الاستمرار، يعتقد زميله السابق في المنتخب ولاعب الجزيرة السابق، يوسف عبدالعزيز، أن «إسماعيل مطر مازال قادراً على العطاء لمدة موسمين أو ثلاثة».

وأكد يوسف عبدالعزيز لـ«الامارات اليوم»: «لا يجب النظر لعمر اللاعب للحكم على اعتزاله من عدمه، بل التقييم يجب أن يكون على العطاء والتأثير في أرضية الملعب، ومطر واحد من اللاعبين المؤثرين، سواء في الدوري الإماراتي بشكل عام، أو مع الوحدة بشكل خاص».

وأضاف: «لعبت مع مطر في المنتخب لسنوات طويلة، وتربطني به علاقة قوية منذ أن كان في الـ15 من عمره، فهو لاعب لديه التزام كبير، سواء داخل الملعب من خلال التدريبات، أو خارجه بالحفاظ على نوعيه غذائه والحصول على الراحة الكافية».

وأشار: «السر من وجهة نظري في نجاح واستمرارية قائد الوحدة، هو تحديه لنفسه وتحديه لكل من ينتقده في بعض الأوقات، وهذا ما جعل من مطر أسطورة حقيقية لكرة القدم، ليس فقط على المستوى الفني، وإنما على مستوى تطبيق مفاهيم الاحتراف وقواعده بشكل سليم، فهو قدوة حقيقية، ومواصلته الظهور مع الوحدة سيكون مفيداً لأجيال صاعدة من اللاعبين المحليين».

• خاض في الموسم الماضي مع الوحدة 18 مباراة، ظهر من بينها 11 مرة أساسياً، ولعب بديلاً في سبع مباريات.

للإطلاع على ارقام مطر في الموسم المنصرم ، يرجى الضغط على هذا الرابط.