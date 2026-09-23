زهير: خبرات زلاتكو ومطر تدعم حظوظ «الأبيض» في «خليجي 27»

أكد لاعب منتخب الإمارات ونادي الوحدة علاء الدين زهير أن الخبرات الكبيرة التي يمتلكها كل من زلاتكو داليتش وإسماعيل مطر تدعم حظوظ «الأبيض» في كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يملك طموحات كبيرة خلال مشاركته في البطولة، وأن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تحقيق الانسجام بين اللاعبين، والتأقلم سريعاً مع المدرب زلاتكو، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة، بينما وجه زهير رسالة إلى جمهور المنتخب، مطالباً إياه بالوقوف خلف «الأبيض» ومساندته، ومؤكداً أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم من أجل الوصول بعيداً في المنافسات.

وتنطلق «خليجي 27» اليوم في مدينة جدة بالسعودية، فيما يخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى أمام اليمن يوم غدٍ.

وقال علاء زهير لـ«الإمارات اليوم» على هامش تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في «خليجي 27»، حيث أدى «الأبيض» تدريبه الأول في جدة أمس، إن المنتخب بدأ تجمعه في أجواء إيجابية، مع التركيز على بناء التجانس بين عناصر الفريق، مشدداً على أهمية الاستفادة من الفترة القصيرة التي تسبق البطولة، وقال: «بدأنا التجمع في أجواء جيدة، والمجموعة الموجودة مميزة، ونركز في هذه الفترة على التجانس بين اللاعبين، خصوصاً أن لدينا مدرباً جديداً، ونحاول التأقلم معه بأسرع وقت، لأنه لا يوجد وقت كثير قبل البطولة، حتى نصل فيها إلى أبعد نقطة ممكنة».

وأضاف: «طموحاتنا كبيرة، وننظر إلى البطولة بعيداً، ونتمنى، بإذن الله، أن نتأهل من دور المجموعات، وبعدها لكل حادث حديث، لكن بالتأكيد هدفنا أن نذهب بعيداً في البطولة».

وتحدث زهير عن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، مؤكداً أن خبرته ستساعد المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وقال: «داليتش مدرب كبير، ولا أحد لديه شك في ذلك، هو مدرب مميز وله تاريخ، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، ويعرف كيف يتحدث معهم، وأرى أنه سيساعدنا كثيراً، ونحن أيضاً سنساعده كثيراً، ونتمنى أن نصل معه إلى النتائج التي نطمح إليها».

وأوضح أن التركيز الحالي لا يقتصر على التأقلم مع الجهاز الفني الجديد، وإنما يمتد إلى الوصول بأكبر قدر ممكن من الانسجام بين اللاعبين، وقال: «بدأنا العمل، ونحاول أن نصل إلى التجانس المطلوب في أسرع وقت، خصوصاً أن القائمة تضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ونأمل أن نستفيد من الفترة الحالية بالشكل المطلوب قبل بداية البطولة».

وعن أهمية كأس الخليج بالنسبة إلى المنتخب، قال زهير: «كأس الخليج بطولة يعرفها الجميع، ولها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، كما أن لها مكانة مهمة في الشارع الرياضي، ولذلك نتحضر لها كما يجب، وقد بدأنا بالفعل التحضيرات، ونعمل على أن يحدث التجانس بين اللاعبين بالشكل الذي نريده، ونتمكن من الوصول بعيداً في البطولة».

وأكد لاعب المنتخب الوطني أن «خليجي 27» تحمل أهمية خاصة للمنتخب، إلى جانب كونها محطة تحضيرية للاستحقاقات المقبلة، وقال: «بالتأكيد هذه البطولة مهمة لنا، وبالتأكيد ستكون أيضاً تحضيراً لكأس آسيا، لكن كأس الخليج نفسها لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونريد أن نقدم خلالها المستوى الذي يليق بالمنتخب».

وأشار زهير إلى أن وجود إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني للمنتخب يمثل إضافة مهمة، خصوصاً أنه يعرفه جيداً من فترة لعبهما مع نادي الوحدة، وقال: «أكيد (سمعة) إضافة كبيرة للمنتخب، وكل الناس تعرف هذا الشيء، وسيكون وجوده دافعاً لنا، نحن نعرفه لاعباً، لكن الآن مدرباً لا نشك أبداً في خبرته، وأعتقد أن مساعدته ستكون فعالة جداً لنا، وسيكون إضافة كبيرة للجهاز الفني، ولاشك في أنه سيساعدنا كثيراً».

وشدد زهير على أهمية دعم الجماهير الإماراتية للمنتخب خلال البطولة، موجهاً رسالة مباشرة إلى جمهور «الأبيض»، مختتماً تصريحاته قائلاً: «أتمنى من الجمهور أن يكون وراءنا، وأن يكون في الموعد، ونعدهم بأننا سنحاول الوصول بعيداً في البطولة، ونقدم كل ما لدينا من أجل إسعادهم، ونتمنى أن نرى دعمهم ومساندتهم لنا».