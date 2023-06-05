3 عروض محلية تجعل من الصعب على عجمان الاحتفاظ بخدمات علي مدن

كشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم»، من داخل نادي عجمان، عن صعوبة الإبقاء على لاعب الفريق، البحريني علي مدن، لموسم آخر، بعد دخول أندية البطائح وحتا والإمارات، على خط المفاوضات مع نادي الرفاع البحريني، الذي يملك بطاقة اللاعب للحصول على خدماته في النسخة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين. وكان عجمان خاطب الرفاع منذ شهر ونصف الشهر بشأن تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر دون أن يتلقى أي رد رسمي على هذا الطلب.

وقالت المصادر إن الإدارة بدأت تبحث عن أجنبي آخر تحسباً في ما لو تأكد رحيل علي مدن بشكل رسمي، مع وضع الإدارة أولوية التعاقد مع لاعب أجنبي من داخل الدوري، أو ممن له تجارب سابقة مع الأندية المحلية، لرغبة مسؤولي النادي في عدم المغامرة بلاعب أجنبي سيلعب للمرة الأولى في دوري المحترفين، إذ يتم حالياً التنسيق مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي، في هذا الموضوع. وخاض علي مدن مع عجمان في الموسم المنصرم 25 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

وفي شأن متصل باللاعبين الأجانب، لم تتلق إدارة النادي حتى الآن أي عروض رسمية بشأن اللاعب التونسي فراس بالعربي، للرحيل عن النادي، في ظل الشائعات التي ربطت بين اللاعب وأكثر من ناد آخر، حيث لايزال فراس بالعربي حتى الآن لاعباً في «البرتقالي». وتتمسك إدارة نادي عجمان ببقاء بالعربي في تشكيلة الفريق، أو دفع اللاعب لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده كاملاً مع بقاء موسم آخر في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2024.

• فراس بالعربي لايزال لاعباً في عجمان ولم تصل أي عروض بخصوصه.