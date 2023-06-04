منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أختتمت اليوم الأحد وأقيمت على مدار يومين في نادي شباب الأهلي بدبي، وشهدت نزالات قوية وحضورا جماهيريا غفيرا.

وجرت مراسم تتويج الفائزين باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري، ونائب رئيس اتحاد الامارات للجوجيتسو محمد الظاهري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران، والأمين العام لاتحاد الجوجيتسو فهد علي، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

ونجح نادي العين في تحقيق في الفوز بلقب فئة الناشئين (تحت 16 عاما)، متفوقا على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الوصيف، ونادي الجزيرة الذي حلّ ثالثا، وأحرز العين أيضا اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاما) متفوقا على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفا، وبني ياس في المركز الثالث.

و نجح نادي بني ياس في تحقيق لقب فئة الشباب (تحت 18 عاما) متفوقا على العين والوحدة، كما حقق المركز الثالث في فئة الأشبال تحت 14 عاما، والمركز الأول في فئة تحت 18، والمركز الثاني في فئة الكبار.

ونجح أبطال نادي الوحدة في تحقيق لقب فئة الكبار متفوقين على ناديي بني ياس والعين اللذين حلّا في المركز الثاني والثالث تواليا.