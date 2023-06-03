يارمولينكو: مشواري مع العين أضاف لي الكثير.. ولم أحدد وجهتي

أكد نجم وسط فريق العين، الدولي الأوكراني أندريه يارمولينكو، أن مشواره مع «الزعيم» أضاف له الكثير، وأنه تعرف إلى العديد من الأصدقاء الجدد، ووقف على مستوى كرة القدم الإماراتية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن معاناته في بداية المشوار كانت من ارتفاع درجة الحرارة.

ولخّص يارمولينكو، خلال لقائه الجالية الأوكرانية في الإمارات، الموسم الذي قضاه في دوري أدنوك للمحترفين، واصفاً إياه بأنه كان تجربة جديدة، واكتسب خبرة جيدة، وقال: «راضٍ عما قمت به هنا، وجدت العديد من الأصدقاء الجدد، وشاهدت مستوى كرة القدم».

وتحوم الشكوك حول مصير يارمولينكو مع العين، خصوصاً أن الأخير ظل في مرمى انتقادات بعض جماهير العين على مدار الموسم، رغم تسجيله 11 هدفاً، وصناعة أربعة، في 23 مباراة بالدوري. وأوضح الدولي الأوكراني أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وحول وجهته المقبلة، قال: «لا أستطيع أن أقول بعد إلى أين سأذهب، لاتزال لدي مدة شهر في عقدي، عندما ينتهي بعدها سأجلس لأفكر في الخطوة القادمة».

واعترف يارمولينكو بأن ارتفاع درجة الحرارة كان أكثر الصعوبات التي واجهها في مشواره مع العين، وقال: «كان من الأصعب التأقلم مع الظروف الجوية، لم يسبق لي مطلقاً أن لعبت في درجة حرارة 40 مئوية في حياتي، الجو حار قليلاً، لأكون صادقاً، لكنني اعتدت ذلك».

وعن غياب العين عن منصات التتويج في الموسم المنصرم، قال: «كنت أرغب في الفوز بالبطولات، لكن هذه هي كرة القدم،

تفوز أحياناً وتخسر في أخرى، عندما تخسر مباراة، يجب أن يحفزك ذلك، وهذا يعني أن تتدرب بجدية أكبر، ولا تستسلم أبداً».

وكانت شركة العين تعاقدت مع يارمولينكو عقب تعثر المفاوضات مع الشباب السعودي للحصول على خدمات الأرجنتيني جوانكا، الذي كان أمضى موسماً ناجحاً على سبيل الإعارة مع «الزعيم»، ما وضعه في دائرة المقارنة على مدار الموسم، وكان سبباً في انتقاد الجماهير ليارمولينكو. يذكر أن الدولي الأوكراني لايزال من أهم الركائز الأساسية في قائمة منتخب أوكرانيا، كما يتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من واقع لعبه في دوريات أوروبية عريقة، بداية بالدوري الأوكراني، مروراً بالألماني والدوري الإنجليزي الممتاز، وصولاً إلى دوري أدنوك للمحترفين.

• سجل يارمولينكو 11 هدفا في 23 مباراة بالدوري مع العين، وصنع 4 أهداف.