عادل النقبي.. أكثر الحكام إدارة لمباريات الدوري

شارك 26 حكماً، بينهم ستة حكام أجانب، في إدارة 182 مباراة في الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، الذي انتهى بتتويج شباب الأهلي بالدرع. وكشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» عن تصدر الحكم الدولي عادل النقبي قائمة أكثر الحكام إدارة للمباريات في الدوري للموسم المنصرم بـ17 مباراة، بينما يأتي ثانياً الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن بـ15 مباراة، ثم حمد علي يوسف وسلطان عبدالرزاق المرزوقي بـ14 مباراة لكل منهما، فيما أدار أربعة قضاة ملاعب، هم: سلطان محمد صالح، وعمر آل علي، ومحمد الهرمودي، وأحمد سالم خلفان، 12 مباراة لكل منهم، فيما أدار أحمد عيسى درويش 11 مباراة.

وقاد كل من يحيى الملا ويوسف الجسمي 10 مباريات لكل منهما، في حين أدار نواف الزيودي تسع مباريات، وعمار الجنيبي سبع مباريات، وعامر الضبيع خمس مباريات، وكل من ناصر العلي وخالد ناجم أربع مباريات، وأدار سهيل عبدالله ثلاث مباريات.

وقاد حكمان هما محمد عبيد خادم وسيف المصعبي مباراتين لكل منهما، فيما قاد ستة حكام، هم: أحمد بلال والروماني ستيفان فاوكس والأرجنتيني فيرناندو ريالني والبرتغالي أرتور سواريز والمجري تاماس بوغنار والصربي سردحان يوفانوفيتش والأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة واحدة لكل منهم. يذكر أن الحكمين حمد علي يوسف وعادل النقبي كانا قد تصدرا أيضاً قائمة الحكام الأكثر إدارة لمباريات الدوري في الدور الأول بثماني مباريات لكل منهما.

وظهرت الصافرة الأجنبية ست مرات في الدوري، منها ثلاث في الدور الأول، ومثلها في الدور الثاني، إذ أدار الحكم البرتغالي أرتور سواريز مباراة القمة، التي جمعت العين والوحدة بمدينة العين، ضمن الجولة السادسة للدوري، وانتهت بفوز الوحدة 3-2، فيما أدار الحكم المجري تاماس بوغنار مباراة الشارقة والوحدة، ضمن الجولة الثامنة للدوري، التي انتهت بفوز الوحدة بهدف نظيف، سجله جواو بيدرو. وقاد الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش مباراة الشارقة والعين ضمن الجولة العاشرة للدوري التي انتهت بالتعادل 2-2.

وكذلك أدار الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة الوحدة وشباب الأهلي ضمن الجولة 16 التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكذلك الحكم الروماني ستيفان لوفاكس مباراة الوحدة والعين ضمن الجولة 19، التي انتهت بفوز العين 3-صفر، والحكم الأرجنتيني فيرناندو رياليني مباراة الوحدة والشارقة ضمن الجولة 21 التي انتهت بالتعادل السلبي.

• 6 حكام أجانب أداروا مباريات في الموسم الماضي، بواقع 3 في الدور الأول، ومثلها في الدور الثاني.

العاجل: أصحاب الخبرة قادوا أكثر المباريات في الدوري

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، أن «قضاة الملاعب من أصحاب الخبرة الكبيرة كانوا أكثر من قاد مباريات الدوري، مثل الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي، وسلطان المرزوقي، وحمد علي يوسف، وأحمد عيسى درويش، وعمر آل علي، وسلطان محمد صالح».

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «ظهور الحكام الصاعدين في مباريات الدوري جاء بهدف اكتسابهم للخبرة المطلوبة، كونهم يمثلون حكام المستقبل في قيادة المباريات». وأشار العاجل إلى منح لجنة الحكام في اتحاد الكرة لحكام شباب وصاعدين من أجل العمل على صقلهم من خلال التجربة العملية في إدارة المباريات.