26 لاعباً في التجمع الأول لمنتخب اليد استعدادً للتصفيات الآسيوية

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، الأثنين المقبل، تجمعه الداخلي الأول تحت إشراف المدرب الجديد الفرنسي دانيلو يرستوفاك، في تجمع يمتد حتى 9 الشهر الجاري، ويضم 26 لاعباً في أولى محطات الإعداد للاستحقاقات المقبلة، بدايةً من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى "أولمبياد باريس 2024" المقررة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ثم المشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 المقررة مطلع عام 2024.

وكشف اتحاد اليد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قائمة موسعة تضم 26 لاعباً ستنظم في التجمع الأول الذي يقام على صالة نادي الوصل ويقتصر يومياً على حصص تدريبية مسائية بين الخامسة عصراً والسابعة مساءً.

وضمت القائمة: محمد الطاهر، وأحمد المهيري، وأحمد الظنحاني، وسيف الأنصاري، وطارق شاهين، وإبراهيم القرص، وهلال الضو، وسعيد خلفان، وعبدالرحمن بخيث، وعيسى البناي، ومرزوق أحمد، وإبراهيم محمد، وحمد مشموم، وراشد المطوع، وعبدالله خميس، وعبد الحميد الجنيبي، وصلاح المرزوقي، وصلاح الهاجري، وسعود سليمان، وزايد محمد، وسالم النعيمي، ومحمد عبدالرحمن، وبلال مال الله، ومحمد سعد، وسلطان هاشم، وراشد محمدي.