16 فعالية رياضية في يونيو ضمن أجندة «مجلس أبوظبي»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن 16 فعالية رياضية تقام خلال يونيو الجاري، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحي لجميع أفراد المجتمع، وانطلقت الفعاليات باليوم العالمي للجري الذي استضافه نادي أبوظبي لألعاب القوى أمس، وتقام اليوم منافسات ترين ياس على حلبة مرسى ياس، وتقام غداً فعاليات اليوم العالمي للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، وركوب الدرجات الهوائية مع ريكوس في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي وكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو.

إلى جانب فعاليات أخرى، من ذلك انطلاق مهرجان صيف أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وسباق العين أدفانتشر للسباحة والأكواثلون 10 الجاري، وفي 11 يونيو سباق الفورمولا للجري المجتمعي في عالم فيراري، ويوم 17 اليوم العالمي لليوغا في متحف اللوفر أبوظبي، وفعاليات أخرى عديدة.