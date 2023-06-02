«غودولفين» عينه على لقبي «الأوكس» و«كورونيشن كب»

تطارد المهرة «أتيرنال هوب» والجواد «هريكين لين» المملوكين لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقبي سباقي «الأوكس الإنجليزي» و«كورونيشن كب» المخصصين لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، المقامين ضمن موسم سباقات الأبطال البريطاني، ويجريان اليوم على مضمار «إبسوم» العريق. وتنشد «إتيرنال هوب» إهداء «غودولفين» اللقب الثاني في البطولات الكلاسيكية للموسم البريطاني الجاري، بعد تتويج «موج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور في السابع من مايو الماضي بلقب بطولة «1000 غينيز الإنجليزي». وتخوض «إتيرنال هوب» البالغة من العمر ثلاثة سنوات، تحدي مسافة 2400 متر عشبي في «إبسوم داونز»، بعد أن سجلت انتصاراً حاسماً في مشاركتها الأخيرة الشهر الماضي بلقب «تحضيري الأوكس»، الذي جرى على مضمار «لينغفيلد»، وسبقته في فبراير من العام الجاري بالفوز على مسافة 2000 متر في سباق أقيم على مضمار «شيلمسفورد».

وتواجه «إتيرنال هوب» بقيادة الفارس وليام بيوك، في «الأوكس الإنجليزي» تحدي 10 من مهرات المسافات الطويلة، بينها المهرة «برايت دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب كيه أر بورك. وتدخل دائرة المنافسة أيضاً المهرة «سول سيستر» بشعار «ليدي بامفورد» بعد الأداء القوي الذي قدمته المهرة منتصف الشهر الماضي وفوزها بلقب سباق «موسيدورا ستيكس» للفئة الثالثة في مهرجان «دانتي» على مضمار يورك البريطاني.

في جانب آخر، يعود الجواد «هريكين لين» إلى «إبسوم» للمنافسة على لقب سباق «كورونيشن كب» بعد عامين من حلوله بالمركز الثالث في «الديربي الإنجليزي» خلف رفيقه في الإسطبل «أديار».

ويطمح «هريكين لين» لتسجيل انتصاره الرابع في سباقات الفئة الأولى بعد تتويجه في عام 2021 بألقاب «الديربي الأيرلندي» و«بري دي باريس» الفرنسي، و«سانت ليجر» الإنجليزي، وتستند طموحات «هريكين لين» على خلفية انتصاره الكاسح الشهر الماضي بلقب «جوكي كلوب ستيكس» للفئة الثانية ضمن مهرجان الـ«غينيز» الإنجليزي الذي أقيم على مضمار «نيوماركت».

وقال شارلي آبلبي في تصريح صحافي: «نجحت (إتيرنال هوب) في حجز موقعها بجدارة في سباق (الأوكس) بعد فوزها في السباق التحضيري على مضمار (لينغفيلد)، وهي مهرة متطورة استهلت مسيرتها في سباق كمبتدئة في (ولفرهامبتون) فبراير الماضي، قبل أن تقدم تحسناً ملموساً على أدائها وتحصد انتصارين متتاليين».وأضاف: «استعاد (هريكين لين) تألقه في مشاركته الأخيرة، ورأينا تحسناً ملحوظاً في حضوره الجسدي ويقظته بعد استعادته للياقته الذهنية».

«هريكين لين» يطمح لإحراز لقب «كورونيشن كب» وتسجيل انتصاره الرابع في سباقات الفئة الأولى.