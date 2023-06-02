التعادل يحسم مواجهات الطاولات الأولى في «شطرنج دبي»

خيّمت التعادلات على مواجهات الطاولات الأولى في الجولة الخامسة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة بمنطقة الممزر وتستمر حتى الأحد المقبل.

على الطاولة الأولى، حافظ الهندي أرافيند شيتامبارام «حامل اللقب» على صدارته بتعادله مع المصنف الأول في البطولة الصيني يو يانغي، وعلى الطاولة الثانية والتي جمعت بين الإيراني محمد أمين طبطبائي والأميركي هانس نيمان حضر التعادل اتفاقاً بين اللاعبين عند النقلة 30، وعلى الطاولة الثالثة التقى الهندي أرجون إريغايسي مع مواطنه هارشا باراكوتي وبدأ فيها الأخير بافتتاحية الدفاع الصقلي وقاما بتبادل القطع مبكراً وصولاً لنهايات القلاع حيث حاول إريغايسي المناورة بقلعته لمحاولة الترقية إلا أن خصمه كان سريعاً في دفع جنديه لصف الترقية ليجبر خصمه على قبول التعادل.

وعلى الطاولة الرابعة، أضاف كل من الروسي ماكسيم ماتلاكوف والأوكراني فيتالي بيرنادسكي نصف نقطة إلى رصيدهما بالتعادل في مباراة متحفظة، وكان الأوزبكي جافوخير سينداروف أكبر الفائزين في جولة التعادلات بفوزه على التركي سانال فاهاب الذي يتجرع خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، وشهدت المباراة التي بدأت بافتتاح الطابق الإسباني «روي لوبيز» جماليات التخطيط الاستراتيجي في وضعية اللعب المغلق واستغلال العمود المفتوح وحسن تموضع القطع ليحكم فيها سينداروف سيطرته على المباراة واختتمها بأسلوب تكتيكي أن يتفوق عددياً على خصمه ليجبره على رفع الراية البيضاء ويرفع رصيده إلى أربع نقاط.

وفي أبرز النتائج العربية، تمكن نجم المنتخب الوطني سالم عبدالرحمن من العودة لنغمة الانتصارات بفوزه على الصربي إيغور ميلادينوفيتش، وتعادل المصري أدهم فوزي مع الأوزبكي جاهونغير وحيدوف، وتعادل المصري عبدالرحمن هشام مع الروماني ديفيد غافريليسكو، وخسر الأردني أحمد الخطيب من الهندي لاليت بابو، وفاز لاعبنا سعيد إسحاق على الأرمينية مريم مختاريان.