" آلات وليسوا لاعبين!".. مدرب غلطة سراي يكشف سبب السقوط المدوي أمام برشلونة

وصف مدرب غلطة سراي التركي، أوكان بوروك لاعبي فريق برشلونة بأنهم "ليسوا لاعبين وإنما آلات"، عقب خسارة فريقه أمام النادي الكاتالوني 1-4 في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوروك في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: «لعبنا أمام لاعبين يعرفون بعضهم بعضاً عن ظهر قلب، إنهم آلات في الملعب.. نشعر بالحزن لأننا خسرنا".

وأبدى مدرب غلطة سراي فخره بما قدمه لاعبوه رغم الخسارة الثقيلة، مؤكداً أنهم مثلوا كرة القدم التركية بصورة جيدة، وأظهروا قدرتهم على منافسة الفرق الكبرى في فترات من المباراة، وأضاف: "لقد أثبتنا أننا فريق يستحق اللعب في دوري أبطال أوروبا، سواء من خلال ما قدمناه على أرض الملعب أو الأجواء التي صنعتها جماهيرنا".

وعن أسباب الخسارة، اعترف بوروك بأن فريقه تسرع في التعامل مع ضغط برشلونة، واعتمد بصورة مبالغ فيها على الكرات الطويلة، بدلاً من الاحتفاظ بالكرة والتعامل بهدوء مع مجريات اللعب.

وأوضح: "في الشوط الأول، وحتى لحظة معينة، نفذنا ما أردناه، لكننا تراجعنا قرب نهاية الشوط إلى منطقة الجزاء، وهو أمر لم أكن أرغب فيه".

وكان غلطة سراي قد تقدم في النتيجة عن طريق أليكسي باتراكوف في الدقيقة 28، قبل أن يدرك جواو كانسيلو التعادل لبرشلونة في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفرض برشلونة أفضليته في الشوط الثاني، بعدما سجل فيرمين لوبيز وأنتوني جوردون هدفين متتاليين في الدقيقتين 50 و53، قبل أن يختتم كريم أديمي الرباعية في الدقيقة 65، حاسماً المواجهة بنتيجة 4-1، ومواصلاً انطلاقته القوية في البطولة.