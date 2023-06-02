صحيفة صربية: مدرب 40 سنة يقود الوصل الموسم المقبل

أكدت وسائل إعلام صربية أن الوصل تعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش ليقود «الإمبراطور» في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «سبورت بلاديت» أن ميلوييفيتش استقر على وجهته المقبلة، عقب قيادته سرفينا زفيزدا للفوز بلقب الدوري الصربي دون خسارة، مشيرة إلى أنه وقع على عقد تدريب الوصل لمدة موسم واحد.

وأشارت إلى أن المدرب، البالغ من العمر 40 عاماً، سيحصل على راتب يبلغ 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أنه كان لديه عروض من الدوري الروماني، أبرزها من نادي كلوغ.

وسيخوض ميلوييفيتش تجربته الأولى خارج الدوريات الأوروبية، إذ سبق له العمل في الدوري السويدي، وكانت أبرز تجاربه مع هامربي ومالمو، بينما تجربته الأخيرة مع سرفينا زفيزدا الصربي، إذ حقق ستة ألقاب في مسيرته، هي الدوري الصربي ثلاث مرات، وكأس صربيا وكأس السويد وكأس السوبر السويدي.

من جهة أخرى، أعلن نادي الوصل تعاقده مع المدرب باتريك غاري هورديك ليقود أكاديمية «الإمبراطور» في الموسم المقبل.

وتراهن إدارة «الفهود» على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها هورديك في الدوريات الخليجية على مدار 14 عاماً، إذ بدأ مسيرته في فرق الناشئين بالأهلي السعودي في يناير 2009، ثم انتقل إلى الوحدة الإماراتي في 2012 إلى 2016، وعاد إلى العمل في السعودية مع الاتحاد، بينما تجربته الأخيرة كانت مع العين لمدة ست سنوات على فترتين من 2017 إلى 2023.

2.5

مليون يورو سيحصل عليها المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لمدة موسم واحد.