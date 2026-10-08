دبي لكرة السلة يخسر أمام سرفينا زفيزدا في "اليوروليغ"

مني فريق دبي لكرة السلة بخسارته الأولى على أرضه في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، أمام ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 58-77، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، التي أقيمت اليوم على ملعب كوكاكولا أرينا في دبي.

كان فريق دبي قد حقق الفوز على ريال مدريد في الجولة الأولى، وبرشلونة في الجولة الثانية، فيما خسر بصعوبة أمام فنربخشة التركي في الجولة الثالثة بإسطنبول.